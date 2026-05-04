Lufthansa investiert 70 Millionen in Service auf Langstrecke

Neue

Frankfurt/Main (dpa) - Inmitten turbulenter Zeiten mit Streiks in Serie will die Lufthansa bei Passagieren mit einem neuen Service auf der Langstrecke punkten. Mit dem Konzept FOX – kurz für «Future Onboard Experience» – habe man sämtliche Serviceelemente in allen Reiseklassen überarbeitet, teilte das Unternehmen in Frankfurt mit. Es handle sich um eine der größten Investitionen in das Kundenerlebnis an Bord in der Geschichte der Airline. Dafür investiere man dieses Jahr mehr als 70 Millionen Euro in den Service in allen Klassen, sagte Jens Ritter, Chef der Lufthansa Airlines.

Was das neue Konzept verspricht

In der Business Class soll es neue Menüs geben, Kunden könnten zudem ihre zweite Mahlzeit auf Langstrecken bestellen, wann sie möchten. In der Premium Economy Class werde zudem das Getränkesortiment erweitert, dort soll es öfter etwas zu trinken geben. In der Economy Class biete Lufthansa ein Set mit Schlafmaske und Ohreinsätzen. Die Getränkeauswahl werde deutlich erweitert und auf Flügen über zehn Stunden stünden ab sofort drei warme Hauptgerichte zur Wahl, statt bisher zwei. In allen Klassen werde zudem neues Geschirr eingeführt.

Die Lufthansa erlebt aktuell stürmische Zeiten: Mit dem Iran-Krieg hat sich der Preis für Kerosin mehr als verdoppelt, Experten warnen vor Engpässen im Sommer. Zudem eskalierten im April die Streiks von Piloten und Flugbegleitern - ausgerechnet zum 100-jährigen Lufthansa-Jubiläum. Der Konzern reagierte hart und stellte den Betrieb der Regionaltochter Cityline vorzeitig ein. Eine Lösung der Tarifkonflikte mit den Piloten und Flugbegleitern steht noch aus.

Auch auf Kurz- und Mittelstreckenflügen hat die Lufthansa kürzlich Neuerungen vorgestellt - allerdings in die andere Richtung: Dort wurde die bisher kostenfreie Mitnahme eines kleinen Kabinenkoffers gestrichen. Bei allen Airlines der Gruppe soll ein neuer «Economy Basic»-Einstiegstarif eingeführt werden, der einen kleinen persönlichen Gegenstand wie eine Laptop-Tasche oder einen Rucksack enthalte. Mit dem Light-Angebot begibt sich Lufthansa auf das Angebotsniveau der Air France aber auch von Billigfliegern wie Ryanair und Easyjet.