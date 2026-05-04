Berlin, ⁠04. Mai (Reuters) - In Leipzig ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Mehrere Personen seien von ‌dem Pkw erfasst worden, teilte die Polizei am Montag mit. ⁠Der ⁠MDR berichtete unter Berufung auf die Polizei, zwei Menschen seien getötet worden. Mindestens zwei weitere seien schwer verletzt worden. ‌Die Leipziger Polizei ‌selbst teilte zunächst nur mit: "Der Fahrzeugführer wurde festgenommen, von ihm ⁠geht derzeit keine Gefahr mehr aus." ‌Weitere Einzelheiten ⁠wurden vorerst nicht bekannt gegeben.

Die "Bild"-Zeitung meldete ohne Nennung von Quellen, der Fahrer solle bei ‌seiner Festnahme ⁠psychisch auffällig gewesen ⁠sein. Der MDR berichtete von einem Großeinsatz der Polizei in der Leipziger Innenstadt.

(Bericht von Hans Busemann, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ⁠Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)