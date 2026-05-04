Pkw rast in Menschenmenge in Leipziger Innenstadt - Zwei Tote
Berlin, 04. Mai (Reuters) - In Leipzig ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Mehrere Personen seien von dem Pkw erfasst worden, teilte die Polizei am Montag mit. Der MDR berichtete unter Berufung auf die Polizei, zwei Menschen seien getötet worden. Mindestens zwei weitere seien schwer verletzt worden. Die Leipziger Polizei selbst teilte zunächst nur mit: "Der Fahrzeugführer wurde festgenommen, von ihm geht derzeit keine Gefahr mehr aus." Weitere Einzelheiten wurden vorerst nicht bekannt gegeben.
Die "Bild"-Zeitung meldete ohne Nennung von Quellen, der Fahrer solle bei seiner Festnahme psychisch auffällig gewesen sein. Der MDR berichtete von einem Großeinsatz der Polizei in der Leipziger Innenstadt.
(Bericht von Hans Busemann, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)