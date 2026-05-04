Merz mahnt mehr Unions-Handschrift an - Koalitionäre bekräftigen Zusammenhalt

- von Andreas Rinke ⁠und Jörn Poltz

Berlin, 03. Mai (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz und andere führende Politiker aus CDU, CSU und SPD haben sich trotz gegenseitiger Vorwürfe zur schwarz-roten Koalition bekannt. Der CDU-Vorsitzende Merz rief knapp ein Jahr nach Amtsantritt am Sonntag den Koalitionspartner SPD aber zu einem fairen Umgang auf. "Es gibt in der CDU einen größer werdenden Unmut - auch in der CSU - über Kompromisse, die wir miteinander machen", sagte Merz in der ARD-Sendung "Caren Miosga". Er habe von der CDU als wiedergewählter Parteichef einen großen Handlungsspielraum bekommen. "Aber ich habe keine Vollmacht, die CDU umzubringen", sagte Merz. "In dieser Koalition ‌muss die Union vorkommen, und wir müssen auch Dinge hinbekommen, die unsere Handschrift tragen." Das sei vielleicht noch nicht gut genug gelungen, fügte er mit Blick auf die anstehenden Reformpakete hinzu.

Hintergrund sind kritische Äußerungen gerade aus der Unions-Bundestagsfraktion über zu große Zugeständnisse an die SPD. Merz betonte, dass er mit den Sozialdemokraten weiter regieren ⁠wolle. Er sei sich mit ⁠den beiden SPD-Vorsitzenden Bärbel Bas und Lars Klingbeil einig, dass es weitere Reformen geben müsse. Es gebe die nötige Vertrauensbasis. Vizekanzler Klingbeil habe ihm versichert, dass er eine Bemerkung über Schreien während des Koalitionsausschusses ironisch gemeint habe. Merz erinnerte die SPD daran, dass es keine linke Mehrheit im Land gebe.

Der Kanzler räumte aber Irritationen in den vergangenen Tagen ein. "Die Zweifel werden größer. Nicht an mir, sondern an der Koalition, auch an der SPD. Beide Seiten müssten gemeinsam raus aus dieser schlechten Stimmung wollen, "gemeinsam fröhlich an die Arbeit gehen" und Ergebnisse gemeinsam vertreten. "Ich suche keine andere Mehrheit. Das sollte die SPD jetzt aber nicht zu dem Gedanken verleiten, sie könnte mit uns machen, was sie will", sagte ‌Merz. "Das ist nach wie vor eine Koalition mit einem größeren Partner und einem kleineren Partner", mahnte er ‌zugleich. Man brauche in der Koalition Kompromisse. "Und ich habe das Vertrauen, dass wir das immer noch können."

Zugleich wies er Spekulationen über einen Koalitionsbruch zurück. "Vergesst die Hoffnung, dass es da irgendwas mit Minderheitsregierung gibt und Duldung durch die AfD. Das kommt mit mir nicht in Frage", sagte er. Es gebe auch keine Veranlassung darüber nachzudenken, dass er als Bundeskanzler die Vertrauensfrage stellen müsse, um Positionen ⁠durchzusetzen.

AUCH CSU UND SPD RÜSTEN VERBAL AB

Versöhnliche Töne kamen aus SPD und CSU. "Ich habe ihm mitnichten die Fähigkeit abgesprochen, Kanzler zu sein", sagte SPD-Fraktionschef Matthias Miersch in der ZDF-Sendung "Berlin ‌direkt" über Merz. Alle hätten eine große Verantwortung. "Und ich bin mir sehr sicher, alle Leute, ⁠die im Koalitionsausschuss sitzen, von CDU, CSU und SPD, sind gewillt, auch dieser Verantwortung Rechnung zu tragen."

Auch CSU-Chef Markus Söder wies im ZDF Warnungen vor einem Scheitern der Koalition zurück. "Ich rate uns dazu, verbal abzurüsten und inhaltlich aufzurüsten", sagte er. Die Koalition habe in zentralen Feldern wie dem Bürgergeld, Heizungsgesetz, Migration "und vielen anderen Dingen" am Ende Lösungen gefunden. Söder zeigte sich zuversichtlich, dass auch die Reform der gesetzlichen Krankenversicherung durch den Bundestag komme. "Da gibt es eine Reihe ‌von Punkten, die diskutiert werden müssen, aber ich glaube, alle sind sich einig, dass am Ende ⁠diese Reform kommen wird und kommen muss." Weitere Reformen etwa zur Rente ⁠und zu Steuern würden folgen. Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) sagte zu den Spekulationen über einen Koalitionsbruch in der ARD: "Ich habe diese Sorge nicht, weil ich weiß, dass die Gemeinsamkeiten größer sind, als das in der Ampel jemals der Fall war."

MERZ MARKIERT POSITIONEN FÜR ANSTEHENDE REFORMEN

Merz bremste die SPD aber bei zu weitreichenden Steuer-Vorschlägen. Eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes werde es mit ihm nicht geben. Es gebe schon jetzt eine hohe steuerliche Belastung der Facharbeiter und des Mittelstands. CDU, CSU und SPD sind sich einig, dass bei der zum 1. Januar 2027 geplanten Einkommensteuerreform kleine und mittlere Einkommen entlastet werden sollen. Die Union pocht aber auch auf Entlastung etwa für Facharbeiter, die oft schon den Spitzensteuersatz von 42 Prozent zahlen müssen.

Sowohl Merz als auch Söder hatten sich zuletzt aber offen dafür gezeigt, dass etwa die Reichensteuer erhöht werden könnte, die erst ab mehr als 250.000 Euro Einkommen greift. Allerdings betonte Merz am Sonntag, der größte Teil der Gegenfinanzierung für die geplanten Steuerentlastungen müsse durch Einsparungen im Bundeshaushalt erbracht werden. Er widersprach ⁠einer Darstellung von Finanzminister Klingbeil, dass die Union eine von ihm vorgelegte Liste mit Subventions-Kürzungen abgelehnt habe. "Er hat ein paar Vorschläge angesprochen, aber es war jetzt keine Subventionsliste, über die wir dann so mit Häkchen durchgegangen sind", sagte Merz, der seinerseits etwa von Einsparmöglichkeiten bei der Einspeisevergütung für Erneuerbare Energien sprach.

(Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ‌Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)