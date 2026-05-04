Mineralölwirtschaft widerspricht: Tankrabatt wird voll weitergegeben

Berlin, 04. ⁠Mai (Reuters) - Die Mineralölwirtschaft hat der Darstellung des Kartellamtes und des Automobilclubs ADAC widersprochen, dass die Steuersenkung für Benzin und Diesel an den Tankstellen nicht in voller Höhe an die Kunden ‌weitergegeben werde. "Gemessen an den Tankstellenpreisen am 30. April wird der Tankrabatt von den Markentankstellen voll weitergegeben", erklärte der Wirtschaftsverband ⁠Fuels und ⁠Energie am Montag. Ohne die Steuersenkung wären die Preise nach Darstellung des Verbandes rund 17 Cent je Liter höher. Gleichzeitig seien seit vergangener Woche die Produktpreise für Benzin und Diesel am Weltmarkt und damit die Einkaufspreise stark gestiegen. ‌Grund dafür sei der "sich nochmals zuspitzende" ‌Konflikt am Persischen Golf. "Der Tankrabatt wirkt und schützt die Kunden in dieser Situation vor noch höheren Preisen", unterstrich der Verband.

Vertreter der ⁠Bundesregierung und das Bundeskartellamt hatten die Mineralölwirtschaft zuvor ermahnt, die ‌seit dem 1. Mai für ⁠zwei Monate geltende Senkung der Energiesteuer voll weiterzugeben. Zusammen mit der auf die Energiesteuer erhobenen Mehrwertsteuer beträgt die Entlastung fast 17 Cent pro Liter.

Der ADAC hatte ‌kritisiert, dass die Mineralölkonzerne die ⁠Steuersenkung nicht komplett an die ⁠Kunden weitergäben. Im Vergleich zum 30. April, dem Tag vor Inkrafttreten des Tankrabatts, seien die Preise am vergangenen Sonntag nur um 10,9 Cent bei Super E10 und 11,1 Cent bei Diesel niedriger gewesen. Ein Anstieg der Rohölpreise könne die Entwicklung nicht erklären. Tatsächlich sei der Rohölpreis derzeit niedriger als Ende April.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert ⁠von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)