Nach Ausbruch über Widerstand hat der Dax weiteres Potenzial

Dax-Widerstand 24.400 24.800 Dax-Unterstützung 24.000 23.800

Dax-Rückblick:

Der Dax konnte am vergangenen Donnerstag die Widerstandszone um 24.000 Punkte überwinden und stieg vor dem Feiertag am Freitag um mehr als 400 Punkte, gerechnet von der schwachen Eröffnung. Das kam überraschend. Zum Start in die neue Handelswoche können die Gewinne vom vergangenen Donnerstag bislang verteidigt werden.

Dax-Ausblick:

Mit dem Ausbruch über die kurzfristig relevante Abwärtstrendlinie ist der Weg des geringsten Widerstands im Dax nun zunächst wieder aufwärts. Voraussetzung ist, dass der nun als Unterstützung fungierende Bereich um 24.000 Punkte nun nicht wieder nachhaltig unterschritten wird.

Oberhalb von 24.000 Punkten hat der Index kurzfristig weiteres Potenzial bis in den Bereich 24.500 bis 24.800 Punkte. Kurse unterhalb von 24.000 Punkten neutralisieren dieses präferierte positive Szenario.