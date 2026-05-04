Dax Chartanalyse 04.05.2026

Nach Ausbruch über Widerstand hat der Dax weiteres Potenzial

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand24.40024.800
Dax-Unterstützung24.00023.800

Dax-Rückblick:

Der Dax konnte am vergangenen Donnerstag die Widerstandszone um 24.000 Punkte überwinden und stieg vor dem Feiertag am Freitag um mehr als 400 Punkte, gerechnet von der schwachen Eröffnung. Das kam überraschend. Zum Start in die neue Handelswoche können die Gewinne vom vergangenen Donnerstag bislang verteidigt werden.

Dax-Ausblick: 

Mit dem Ausbruch über die kurzfristig relevante Abwärtstrendlinie ist der Weg des geringsten Widerstands im Dax nun zunächst wieder aufwärts. Voraussetzung ist, dass der nun als Unterstützung fungierende Bereich um 24.000 Punkte nun nicht wieder nachhaltig unterschritten wird.

Oberhalb von 24.000 Punkten hat der Index kurzfristig weiteres Potenzial bis in den Bereich 24.500 bis 24.800 Punkte. Kurse unterhalb von 24.000 Punkten neutralisieren dieses präferierte positive Szenario.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
W​e​r​b​u​n​g

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DY75F7) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 04.05.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 21.942,10 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DU01DW) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 04.05.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 26.810,83 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol.

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