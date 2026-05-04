Märkte heute
Novo weckt Fantasie – Apple mit Rekord-Ausblick
onvista · Uhr
In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Volkswagen, Rheinmetall, Novo Nordisk, Eli Lilly, Caterpillar, Mastercard, Western Digital, Sandisk, Apple, Chevron und Exxon.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Novo Nordisk: Neue Fantasie durch Studien
Frische Daten sorgen für Aufmerksamkeit bei Novo Nordisk und eröffnen neue Perspektiven. Doch wie realistisch ist zusätzliches Wachstum wirklich?
Sandisk: Zahlen verändern die Story
Ein Quartal deutlich über Erwartungen für Sandisk – kombiniert mit einer strategischen Neuausrichtung. Könnte das die Bewertung langfristig neu definieren?
Apple: Rekordquartal im Fokus
Starke Zahlen, neue Bestmarken und eine überraschend optimistische Prognose. Doch wie nachhaltig ist das Wachstum bei Apple angesichts steigender Kosten?
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
KryptowährungenDas Altcoin-Universum als Hebel ins eigene Portfolio bringen – ganz einfach, mit diesen ETPs02. Mai · onvista
Plus-Analysen
Trading-ImpulsTrendwende geglückt: Warum diese MDax-Aktie jetzt spannend istheute, 13:01 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 03.05.2026Die Mag Seven treiben den Markt – doch ein Risiko bleibtgestern, 18:00 Uhr · onvista