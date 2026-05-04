Novo weckt Fantasie – Apple mit Rekord-Ausblick

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Novo Nordisk: Neue Fantasie durch Studien

Frische Daten sorgen für Aufmerksamkeit bei Novo Nordisk und eröffnen neue Perspektiven. Doch wie realistisch ist zusätzliches Wachstum wirklich?

Sandisk: Zahlen verändern die Story

Ein Quartal deutlich über Erwartungen für Sandisk – kombiniert mit einer strategischen Neuausrichtung. Könnte das die Bewertung langfristig neu definieren?

Apple: Rekordquartal im Fokus

Starke Zahlen, neue Bestmarken und eine überraschend optimistische Prognose. Doch wie nachhaltig ist das Wachstum bei Apple angesichts steigender Kosten?