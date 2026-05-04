Nvidia nach dem Rekordhoch: Hohe Erwartungen, mehr Gegenwind

Nvidia bleibt der Taktgeber an der Börse im Bereich Künstliche Intelligenz, doch der jüngste Kurszettel zeigt erste Ermüdungsspuren. Am 27. April kletterte die Aktie bis auf 216,83 Dollar und markierte damit ein neues Rekordhoch, ehe Gewinnmitnahmen den Titel bis zum 1. Mai auf 198,45 Dollar zurückführten. Der Abstand zum Allzeithoch beträgt damit rund 8,5 Prozent. Der Rücksetzer wirkt weniger wie ein Bruch der KI-Story, sondern eher wie eine Verschnaufpause nach einem Sprint bis knapp unter die Decke der eigenen Börsengeschichte.
Fundamental bleibt der kalifornische Chipriese in einer eigenen Liga. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 stieg der Umsatz auf 68,1 Milliarden Dollar, ein Plus von 73 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 1,62 Dollar, die GAAP-Bruttomarge erreichte 75,0 Prozent. Das Rechenzentrumsgeschäft bleibt der Maschinenraum des Konzerns: Mit 62,3 Milliarden Dollar Umsatz wuchs die Sparte um 75 Prozent und lieferte mehr als 91 Prozent der Konzernerlöse.
Die strategische Ausrichtung ist klar. Nvidia verkauft längst nicht mehr nur Grafikprozessoren, sondern komplette KI-Infrastruktur aus Chips, Netzwerktechnik, Software und Systemarchitektur. Grace Blackwell, NVLink und künftig Vera Rubin sollen die Führungsposition bei Training und Inferenz absichern. Für das laufende Quartal stellte das Management 78 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht, plus oder minus zwei Prozent. Auffällig ist, dass Nvidia dabei keine Rechenzentrumsumsätze aus China unterstellt. Das zeigt Stärke, verweist aber auch auf die geopolitische Flanke des Geschäfts.
Genau dort setzt die neue Debatte um DeepSeek an. Die chinesische KI-Firma veröffentlichte Ende April eine Vorschau auf DeepSeek V4, ein Open-Source-Modell mit Pro- und Flash-Version, längerer Kontextverarbeitung und stärkeren Agentenfähigkeiten. Brisant für Nvidia ist weniger die reine Modellleistung, sondern die Hardware-Frage: DeepSeek V4 soll teilweise auf Huawei-Chips laufen und damit Chinas Ziel unterstreichen, die Abhängigkeit von US-Halbleitern zu verringern. Kurzfristig kratzt das nicht an Nvidias Dominanz im Hochleistungssegment, doch es erhöht den strategischen Druck in einem Markt, in dem technologische Souveränität zunehmend zur politischen Währung wird.
Gleichzeitig ist DeepSeek V4 auch ein Beleg für den weiter steigenden Rechenhunger der Branche. Je länger kontextfähig, agentischer und effizienter KI-Modelle werden, desto größer bleibt der Bedarf an schneller Inferenz, leistungsfähigen Netzwerken und optimierter Rechenplattform. Nvidia versucht genau hier anzusetzen und verweist bereits auf Unterstützung für DeepSeek V4 auf Blackwell-Systemen. Damit bleibt der Konzern trotz chinesischer Eigenständigkeitsbestrebungen tief im Maschinenraum des globalen KI-Ausbaus verankert.
Die Marktchancen bleiben enorm. Hyperscaler wie Microsoft, Amazon, Alphabet und Meta investieren weiter massiv in KI-Rechenzentren. Parallel wächst die Nachfrage nach souveräner KI-Infrastruktur, beschleunigter Datenverarbeitung und Netzwerklösungen für riesige Modellcluster. Die Herausforderung liegt weniger in der Nachfrage als in Bewertung, Lieferfähigkeit und der Frage, ob die Kapitalausgaben der Großkunden dauerhaft in diesem Tempo wachsen können. Nach dem starken Lauf reagieren Investoren sensibler auf Hinweise zu Rotation in Konkurrenzwerte, kundenspezifische Chips oder mögliche Effizienzsprünge bei KI-Modellen.
Nvidia Corp.
Betrachtungszeitraum: 04.05.2021– 04.05.2026. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: ariva.de
Charttechnisches Bild
Tradingmöglichkeiten
Faktor-Optionsscheine Long auf Nvidia Corp.
|Basiswert Name
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis(Strike)
|Reset Barriere
|Faktor
|Laufzeit
|Nvidia Corp.
|HD6C0X
|5,17
|132,413416 USD
|148,965093 USD
|3
|Open End
|Nvidia Corp.
|UG4VH1
|2,53
|173,769671 USD
|191,146638 USD
|8
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.05.2024; 12:15 Uhr
Faktor-Optionsscheine Short auf Nvidia Corp.
|Basiswert Name
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis(Strike)
|Reset Barriere
|Faktor
|Laufzeit
|Nvidia Corp.
|UG6YSF
|1,74
|264,606633 USD
|248,068718 USD
|-3
|Open End
|Nvidia Corp.
|UN3U4Y
|2,37
|223,250378 USD
|205,881499 USD
|-8
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.05.2025; 12:15 Uhr
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