Nvidia-Rivale Cerebras bietet Aktien für 115 bis 125 Dollar an

(Reuters) - Der US-Chipkonzern Cerebras will im zweiten Anlauf den Sprung an die Börse schaffen. Der Nvidia-Rivale bietet potenziellen Investoren 28 Millionen Anteilsscheine für 115 ‌bis 125 Dollar je Stück an, wie aus einer Pflichtmitteilung am Montag hervorgeht. Daraus ergibt sich ein ⁠Emissionsvolumen ⁠von bis zu 3,5 Milliarden Dollar.

Vor etwa zwei Wochen hatte Cerebras den Antrag auf Zulassung an der US-Technologiebörse Nasdaq erneut eingereicht. Die ursprünglichen Debütpläne hatte das Unternehmen im vergangenen Oktober auf Eis gelegt, ‌nachdem es bei einer Finanzierungsrunde ‌eine Milliarde Dollar eingesammelt hatte. Damals wurde die Firma mit 23 Milliarden Dollar bewertet.

Cerebras produziert KI-Hochleistungsprozessoren. Der Konzern ⁠verdoppelte seinen Umsatz 2025 nahezu auf 510 Millionen Dollar ‌und erzielte einen Gewinn ⁠von 1,38 Dollar je Aktie. Im vorangegangenen Jahr hatte er noch einen Verlust von 9,90 Dollar je Aktie verbucht. Weltweit entstehen neue Rechenzentren ‌für Künstliche Intelligenz (KI). ⁠Viele Betreiber suchen händeringend nach ⁠Alternativen zu den Chips von Nvidia, um ihre Abhängigkeit vom Weltmarktführer zu verringern. So bestellte der ChatGPT-Entwickler OpenAI Prozessoren im Volumen von mehr als 20 Milliarden Dollar bei Cerebras.