Österreich weist wegen Abhör-Verdachts drei russische Diplomaten aus

Wien, 04. ⁠Mai (Reuters) - Österreich hat wegen mutmaßlicher Abhör-Spionage drei Mitarbeiter der russischen Botschaft in Wien ausgewiesen. Das Außenministerium bestätigte am Montag einen ORF-Bericht über einen Antennenwald auf der diplomatischen Vertretung. "Spionage ist ein Sicherheitsproblem für Österreich", erklärte Außenministerin Beate Meinl-Reisinger. Die ‌Regierung habe einen Kurswechsel vollzogen und gehe konsequent dagegen vor. Es sei inakzeptabel, diplomatische Immunität für Spionage zu nutzen, was Moskau unmissverständlich mitgeteilt worden ⁠sei. Moskau ⁠kündigte der staatlichen Nachrichtenagentur RIA zufolge eine harte Reaktion auf die Ausweisung an.

Der Verfassungsschutz (DSN) warnt in seinem Jahresbericht 2025: Neben China und dem Iran seien russische Geheimdienste besonders aktiv und verfolgten eine hybride Bedrohungsstrategie durch Cyberangriffe, Spionage und Desinformation. Zentrales Instrument seien russische Signalaufklärungsanlagen in Wien, die ‌DSN-Direktorin Sylvia Mayer zufolge wegen ihrer Größe und ‌Technik eine hohe Gefährdungslage brächten. Die Ausweisung der Techniker sei daher zielführend. Zudem plant die Regierung ein schärferes Strafrecht. Man stehe in den Schlussverhandlungen für ein ⁠neues Spionagegesetz, sagte Staatssekretär Jörg Leichtfried. Der bislang sehr eingeschränkte Spionagebegriff solle deutlich ‌erweitert werden.

Die drei Verdächtigen haben das ⁠Land laut ORF mittlerweile verlassen. Die Justiz ermittelte gegen sie wegen geheimdienstlicher Tätigkeit an Abhöranlagen auf der Botschaft und einer Diplomatensiedlung. Die Ausweisung erfolgte, da Russland eine 14-tägige Frist zur Aufhebung ihrer ‌Immunität verstreichen ließ.

Mit den Anlagen fängt ⁠Russland dem Sender zufolge Daten ab, ⁠die internationale Organisationen über Satelliteninternet übermitteln. In Wien haben zahlreiche Institutionen wie die Vereinten Nationen (UNO), die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) und die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) ihren Sitz. Dem DSN zufolge nutzt Russland Österreich wegen des vielen diplomatischen Personals auch als Planungs- und Rückzugsraum für europaweite Aktivitäten. Auf Druck der Behörden seien einige Abhöranlagen abgebaut worden. Seit Beginn des russischen Einmarsches in die Ukraine hat Österreich damit 14 russische ⁠Botschaftsmitarbeiter ausgewiesen.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich und Francois Murphy. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)