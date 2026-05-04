Original-Research: Alzchem Group AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Alzchem Group AG - von Montega AG

04.05.2026 / 09:52 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Alzchem Group AG

     Unternehmen:               Alzchem Group AG
     ISIN:                      DE000A2YNT30

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      04.05.2026
     Kursziel:                  200,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Q1 schlägt ergebnisseitig die Erwartungen

Alzchem hat am 30.04. die Zahlen für Q1/26 präsentiert und den Ausblick
bestätigt.

[Tabelle]

Starke Performance bei Specialties: Treiber des Wachstums im Konzernumsatz
um 2,7% yoy auf 148,7 Mio. EUR war erneut das Segment Specialty Chemicals.
Hier legten die Erlöse sowohl preis- (+8,4% yoy) als auch mengengetrieben
(+6,4% yoy) zweistellig auf 105,3 Mio. EUR (+11,4% yoy) zu. Sowohl in den
Produktbereichen Human Nutrition (u.a. Creapure® und Creavitalis®) als auch
Defense (Nitroguanidin) sollten die Kapazitäten weiterhin voll ausgelastet
sein und die Mengensteigerung insbesondere aus der in Q3/25 vollzogenen
Ausweitung der Kreatin-Produktion resultieren. Das Segment-EBITDA
verbesserte sich deutlich überproportional auf 31,5 Mio. EUR (+20,9% yoy).
Im Segment Basics & Intermediates lag der Umsatz hingegen mit 36,7 Mio. EUR
(-14,0% yoy) wie erwartet unter Vorjahr. Wesentliche Gründe hierfür sind die
strategische Fokussierung auf profitables Geschäft, eine anhaltend schwache
konjunkturelle Entwicklung in der Stahlindustrie und ein erhöhter Preisdruck
in den Bereichen Pharma und Landwirtschaft. Letzterer verzeichnete nach
Angaben des Managements im heutigen Earnings Call noch keinen nennenswerten
Nachfrageimpuls beim Düngemittel Perlka®, obwohl das globale Angebot infolge
des Irankrieges derzeit stark eingeschränkt ist. Bei längerer Dauer des
Konfikts sehen wir hier ab H2 aber Chancen im Hinblick auf die kommende
Düngesaison.

Positiver Ausblick bestätigt, Kapazitätsausbauten im Plan: Im Gesamtjahr
erwartet der Vorstand unverändert ein Wachstum des Konzernumsatzes auf ca.
600 Mio. EUR und einen Anstieg des EBITDAs auf ca. 126 Mio. EUR.
Kostensteigerungen bei Rohstoffen sollen dabei vollständig über
entsprechende Preissteigerungen kompensiert werden. Der derzeit
jahreszeitbedingt günstige Strommix in Deutschland mit einem recht hohen
Anteil erneuerbarer Energien an der Stromproduktion wirkt sich mindernd auf
die Strompreise aus. Durch zusätzlich bereits erfolgte Eindeckungen mit
Strom-Forwards sieht sich der Vorstand des Weiteren gegen Anstiege bei
Energiepreisen gewappnet. Die Carbidofen-Sanierung wie auch die
Kapazitätserweiterungen bei Nitroguanidin (SOP H2/26) und Kreatin (H2/27) in
Deutschland befinden sich allesamt im Zeit- und Kostenplan und in den USA
haben erste Planungsarbeiten für eine NQ-Anlage schon begonnen. Dass in
Q1/26 trotz der planmäßig deutlich gestiegenen CAPEX von 36,6 Mio. EUR (Vj.:
13,1 Mio. EUR) noch ein positiver Free Cashflow erzielt wurde (1,1 Mio.
EUR), rundet das positive Gesamtbild ab.

Fazit: Während die Geschäftserwartungen der Chemieindustrie infolge des
Irankrieges zuletzt massiv gesunken sind, gibt sich Alzchem unverändert
optimistisch. Glaubwürdig untermauert wird dies von einem überzeugenden
ersten Quartal und der stetig steigenden Visibilität, dass die neuen
Kapazitäten adäquat ausgelastet werden können. Wir erachten Kursrücksetzer
wie jüngst als attraktive Kaufgelegenheit und bekräftigen unser Rating sowie
das Kursziel von 200,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=bc7db60a6925645027e33416fba73a1b

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
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