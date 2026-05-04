Original-Research: Alzchem Group AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Alzchem Group AG - von Montega AG 04.05.2026 / 09:52 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Alzchem Group AG Unternehmen: Alzchem Group AG ISIN: DE000A2YNT30 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 04.05.2026 Kursziel: 200,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA Q1 schlägt ergebnisseitig die Erwartungen Alzchem hat am 30.04. die Zahlen für Q1/26 präsentiert und den Ausblick bestätigt. [Tabelle] Starke Performance bei Specialties: Treiber des Wachstums im Konzernumsatz um 2,7% yoy auf 148,7 Mio. EUR war erneut das Segment Specialty Chemicals. Hier legten die Erlöse sowohl preis- (+8,4% yoy) als auch mengengetrieben (+6,4% yoy) zweistellig auf 105,3 Mio. EUR (+11,4% yoy) zu. Sowohl in den Produktbereichen Human Nutrition (u.a. Creapure® und Creavitalis®) als auch Defense (Nitroguanidin) sollten die Kapazitäten weiterhin voll ausgelastet sein und die Mengensteigerung insbesondere aus der in Q3/25 vollzogenen Ausweitung der Kreatin-Produktion resultieren. Das Segment-EBITDA verbesserte sich deutlich überproportional auf 31,5 Mio. EUR (+20,9% yoy). Im Segment Basics & Intermediates lag der Umsatz hingegen mit 36,7 Mio. EUR (-14,0% yoy) wie erwartet unter Vorjahr. Wesentliche Gründe hierfür sind die strategische Fokussierung auf profitables Geschäft, eine anhaltend schwache konjunkturelle Entwicklung in der Stahlindustrie und ein erhöhter Preisdruck in den Bereichen Pharma und Landwirtschaft. Letzterer verzeichnete nach Angaben des Managements im heutigen Earnings Call noch keinen nennenswerten Nachfrageimpuls beim Düngemittel Perlka®, obwohl das globale Angebot infolge des Irankrieges derzeit stark eingeschränkt ist. Bei längerer Dauer des Konfikts sehen wir hier ab H2 aber Chancen im Hinblick auf die kommende Düngesaison. Positiver Ausblick bestätigt, Kapazitätsausbauten im Plan: Im Gesamtjahr erwartet der Vorstand unverändert ein Wachstum des Konzernumsatzes auf ca. 600 Mio. EUR und einen Anstieg des EBITDAs auf ca. 126 Mio. EUR. Kostensteigerungen bei Rohstoffen sollen dabei vollständig über entsprechende Preissteigerungen kompensiert werden. Der derzeit jahreszeitbedingt günstige Strommix in Deutschland mit einem recht hohen Anteil erneuerbarer Energien an der Stromproduktion wirkt sich mindernd auf die Strompreise aus. Durch zusätzlich bereits erfolgte Eindeckungen mit Strom-Forwards sieht sich der Vorstand des Weiteren gegen Anstiege bei Energiepreisen gewappnet. Die Carbidofen-Sanierung wie auch die Kapazitätserweiterungen bei Nitroguanidin (SOP H2/26) und Kreatin (H2/27) in Deutschland befinden sich allesamt im Zeit- und Kostenplan und in den USA haben erste Planungsarbeiten für eine NQ-Anlage schon begonnen. Dass in Q1/26 trotz der planmäßig deutlich gestiegenen CAPEX von 36,6 Mio. EUR (Vj.: 13,1 Mio. EUR) noch ein positiver Free Cashflow erzielt wurde (1,1 Mio. EUR), rundet das positive Gesamtbild ab. Fazit: Während die Geschäftserwartungen der Chemieindustrie infolge des Irankrieges zuletzt massiv gesunken sind, gibt sich Alzchem unverändert optimistisch. Glaubwürdig untermauert wird dies von einem überzeugenden ersten Quartal und der stetig steigenden Visibilität, dass die neuen Kapazitäten adäquat ausgelastet werden können. Wir erachten Kursrücksetzer wie jüngst als attraktive Kaufgelegenheit und bekräftigen unser Rating sowie das Kursziel von 200,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=bc7db60a6925645027e33416fba73a1b Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=3a9a46e0-478a-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2320326 04.05.2026 CET/CEST °