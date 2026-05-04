Original-Research: Alzchem Group AG (von Sphene Capital GmbH): Buy

^ Original-Research: Alzchem Group AG - von Sphene Capital GmbH 04.05.2026 / 08:16 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Alzchem Group AG Unternehmen: Alzchem Group AG ISIN: DE000A2YNT30 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 04.05.2026 Kursziel: EUR 193,40 (bislang: EUR 192,30) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Thilo Hasler, CEFA Alzchem kann erneut Preiserhöhungen durchsetzen Alzchem ist mit einem sehr soliden Q1/2026 in das Geschäftsjahr gestartet. Der Konzern konnte seinen Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf EUR 148,7 Mio. (Vj. EUR 144,7, +2,7% YoY) erhöhen, während gleichzeitig das EBITDA überproportional um 18,0% auf EUR 32,3 Mio. (Vj. EUR 27,4 Mio.) zulegte. Dementsprechend verbesserte sich die EBITDA-Marge im Konzern um 280 bps auf 21,7% von 18,9%. Das Umsatzanstieg wurde vom Segment Specialty Chemicals getragen, dessen Umsätze um 11,4% zulegten. Am stärksten war die Entwicklung der Produktbereiche Human Nutrition, insbesondere Kreatin, und Verteidigung mit Nitroguanidin. Erwartungsgemäß schwächer entwickelte sich das Segment Basics & Intermediates, was vor allem auf ein schwieriges Marktumfeld, insbesondere in der Stahlindustrie und auf einen anhaltenden Preisdruck in den Bereichen Landwirtschaft und Pharma zurückgeführt wurde. Trotz eines Umsatzrückgangs ist es jedoch gelungen, die Profitabilität des Segments Basics & Intermediates zu stabilisieren. Die deutliche Verbesserung der Ertragslage auf Konzernebene ist dagegen wie schon in den Vorquartalen auf einen veränderten Produktmix zurückzuführen: der wachsende Anteil margenstarker Spezialchemieprodukte bei gleichzeitig weitgehend stabiler Kostenbasis ermöglichte eine überproportionale Ergebnissteigerung im Konzern. Cashflow-seitig zeigte sich ein gemischtes Bild. Der operative Cashflow ging im Vorjahresvergleich zurück, was allein auf geringere Kundenzuschüsse im Q1/2026 zurückzuführen ist; bereinigt um Kundenzuschüsse konnte der operative Cashflow im Q1/2026 auf EUR 31,8 Mio. von EUR 10,0 Mio. in Q1/2025 mehr als verdreifacht werden. Gleichzeitig führte die deutlich höhere Investitionstätigkeit - insbesondere in den Ausbau von margenstarken Kapazitäten für Kreatin und Nitroguanidin - zu einem nahezu ausgeglichenen Free Cashflow (Q1/2026 EUR 1,1 Mio.). Trotz eines weiterhin volatilen gesamtwirtschaftlichen und geopolitischen Umfelds hat das Management die Guidance für das Geschäftsjahr 2026e bestätigt. Unter Berücksichtigung der Guidance für das laufende Geschäftsjahr 2026e, der geplanten Investitionen und der daraus erzielbaren Cashflows heben wir unser aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell abgeleitetes Kursziel (Base-Case-Szenario) leicht auf EUR 193,40 von EUR 192,30 je Aktie (+0,6%) an und bestätigen angesichts einer von uns erwarteten Kursperformance (ohne Berücksichtigung der zwischenzeitlich erwarteten Dividenden) von 16,6% unser Buy-Rating für die Aktien der Alzchem Group AG. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=64280df5b48171e241544c72103b5680 Kontakt für Rückfragen: Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=1f810c13-477c-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2320034 04.05.2026 CET/CEST °