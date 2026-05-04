Original-Research: Alzchem Group AG (von Sphene Capital GmbH): Buy

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Original-Research: Alzchem Group AG - von Sphene Capital GmbH

04.05.2026 / 08:16 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Alzchem Group AG

     Unternehmen:               Alzchem Group AG
     ISIN:                      DE000A2YNT30

     Anlass der Studie:         Update Report
     Empfehlung:                Buy
     seit:                      04.05.2026
     Kursziel:                  EUR 193,40 (bislang: EUR 192,30)
     Kursziel auf Sicht von:    24 Monate
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Peter Thilo Hasler, CEFA

Alzchem kann erneut Preiserhöhungen durchsetzen

Alzchem ist mit einem sehr soliden Q1/2026 in das Geschäftsjahr gestartet.
Der Konzern konnte seinen Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf EUR
148,7 Mio. (Vj. EUR 144,7, +2,7% YoY) erhöhen, während gleichzeitig das
EBITDA überproportional um 18,0% auf EUR 32,3 Mio. (Vj. EUR 27,4 Mio.)
zulegte. Dementsprechend verbesserte sich die EBITDA-Marge im Konzern um 280
bps auf 21,7% von 18,9%.

Das Umsatzanstieg wurde vom Segment Specialty Chemicals getragen, dessen
Umsätze um 11,4% zulegten. Am stärksten war die Entwicklung der
Produktbereiche Human Nutrition, insbesondere Kreatin, und Verteidigung mit
Nitroguanidin. Erwartungsgemäß schwächer entwickelte sich das Segment Basics
& Intermediates, was vor allem auf ein schwieriges Marktumfeld, insbesondere
in der Stahlindustrie und auf einen anhaltenden Preisdruck in den Bereichen
Landwirtschaft und Pharma zurückgeführt wurde. Trotz eines Umsatzrückgangs
ist es jedoch gelungen, die Profitabilität des Segments Basics &
Intermediates zu stabilisieren. Die deutliche Verbesserung der Ertragslage
auf Konzernebene ist dagegen wie schon in den Vorquartalen auf einen
veränderten Produktmix zurückzuführen: der wachsende Anteil margenstarker
Spezialchemieprodukte bei gleichzeitig weitgehend stabiler Kostenbasis
ermöglichte eine überproportionale Ergebnissteigerung im Konzern.

Cashflow-seitig zeigte sich ein gemischtes Bild. Der operative Cashflow ging
im Vorjahresvergleich zurück, was allein auf geringere Kundenzuschüsse im
Q1/2026 zurückzuführen ist; bereinigt um Kundenzuschüsse konnte der
operative Cashflow im Q1/2026 auf EUR 31,8 Mio. von EUR 10,0 Mio. in Q1/2025
mehr als verdreifacht werden. Gleichzeitig führte die deutlich höhere
Investitionstätigkeit - insbesondere in den Ausbau von margenstarken
Kapazitäten für Kreatin und Nitroguanidin - zu einem nahezu ausgeglichenen
Free Cashflow (Q1/2026 EUR 1,1 Mio.).

Trotz eines weiterhin volatilen gesamtwirtschaftlichen und geopolitischen
Umfelds hat das Management die Guidance für das Geschäftsjahr 2026e
bestätigt.

Unter Berücksichtigung der Guidance für das laufende Geschäftsjahr 2026e,
der geplanten Investitionen und der daraus erzielbaren Cashflows heben wir
unser aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell abgeleitetes Kursziel
(Base-Case-Szenario) leicht auf EUR 193,40 von EUR 192,30 je Aktie (+0,6%)
an und bestätigen angesichts einer von uns erwarteten Kursperformance (ohne
Berücksichtigung der zwischenzeitlich erwarteten Dividenden) von 16,6% unser
Buy-Rating für die Aktien der Alzchem Group AG.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=64280df5b48171e241544c72103b5680

Kontakt für Rückfragen:
Peter Thilo Hasler, CEFA
+49 (152) 31764553
peter-thilo.hasler@sphene-capital.de

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Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=1f810c13-477c-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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