Original-Research: AMAG Austria Metall AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: AMAG Austria Metall AG - von Montega AG

04.05.2026 / 09:49 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu AMAG Austria Metall AG

     Unternehmen:               AMAG Austria Metall AG
     ISIN:                      AT00000AMAG3

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      04.05.2026
     Kursziel:                  34,00 EUR (zuvor: 33,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Q1: EBITDA weit über den Erwartungen - Vorgelegter Ausblick wirkt nach unten
hin zu konservativ

AMAG hat am 30.04. starke Zahlen zu Q1/26 sowie einen positiven Ausblick
vorgelegt.

[Tabelle]

Ergebnissteigerung in allen Segmenten: Durch den starken Anstieg beim
Aluminiumpreis (Ø-3M-LME: +22% yoy) und eine stabile Absatzmenge von 101.100
Tonnen konnte AMAG negative Währungseffekte (insb. EUR/USD) überkompensieren
und den Konzernerlös leicht auf 403,8 Mio. EUR (+0,6% yoy) steigern. Das
Segment Metall profitierte überdies von attraktiven Tonerdepreisen (LME:
-41% yoy) und einer anhaltend hohen Auslastung in der kanadischen
Elektrolysebeteiligung Alouette und verzeichnete eine signifikante
EBITDA-Steigerung auf 31,8 Mio. EUR (Vj.: 20,6 Mio. EUR). Entgegen unserer
Erwartung erzielten auch die Segmente Gießen (EBITDA: 1,3 Mio. EUR; Vj.: 0,9
Mio. EUR) sowie Walzen (EBITDA: 25,4 Mio. EUR; Vj.: 24,4 Mio. EUR) leichte
Ergebniszuwächse. Bei letzterem federten positive Volumen- und
Produktmixeffekte aus der Automobil- und Wärmetauscherproduktion den Mengen-
und Preisdruck im Verpackungsbereich sowie bei industriellen Anwendungen
vollständig ab. Hervorzuheben ist zudem, dass im Segment Walzen kurzfristig
genutzte Marktchancen im Automobilbereich einen spürbaren Sprung im
Auftragsbestand auf >90 Tsd. Tonnen ermöglichten (MONe Q4/25: >65 Tsd.
Tonnen). AMAG reagierte damit flexibel auf kurzfristige Störungen in der
Lieferkette für Aluminiumwalzprodukte. Das Konzern-EBITDA i.H.v. von 57,1
Mio. EUR schlug unsere und die Markterwartungen (Konsens: 46,0 Mio. EUR)
deutlich.

Ausblick reflektiert trotz allem bestehende Unsicherheiten: Laut Management
sind bislang keine direkten Auswirkungen des Irankonflikts festzustellen,
die gedämpften globalen Konjunkturaussichten infolge des Krieges, stark
gestiegene Preise für Energie und nicht zuletzt die US-Handelspolitik
bleiben als Unsicherheitsfaktoren aber bestehen. Auf Basis aktueller
Einschätzungen hinsichtlich der Aluminiumpreise (fallende Terminkontrakte)
rechnet AMAG auf Gesamtjahressicht mit einem EBITDA in der Bandbreite von
150 bis 180 Mio. EUR. Obwohl wir mit unserer bisherigen Prognose (160,8 Mio.
EUR) innerhalb der Zielspanne liegen, positionieren wir uns in Anbetracht
der starken Entwicklung in Q1 sowie vermutlich bislang in Q2 nun deutlich
höher. Wenngleich der Free Cashflow in Q1 mit -19,7 Mio. EUR (Vj.: 34,4 Mio.
EUR) durch Working-Capital-Effekte (erforderlicher Bestandsaufbau und
höheres Preisniveau) noch spürbar negativ ausfiel, erwarten wir hier im
weiteren Jahresverlauf unverändert einen Swing ins Positive.

Fazit: Das erste Quartal verdeutlicht, dass die Resilienz von AMAG noch
immer unterschätzt wird. Wir rechnen für Q2 mit einer ebenso starken
Ergebnisdynamik gegen eine deutlich niedrigere Basis (EBITDA Q2/25: 34,6
Mio. EUR). Bei einem EV/EBITDA 2026e i.H.v. 7,6x spiegelt sich die Qualität
AMAGs u.E. nicht angemessen im Kurs wider. Wir bestätigen das Rating
'Kaufen' und erhöhen das Kursziel leicht auf 34,00 EUR (zuvor: 33,00 EUR).



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=aae02a86a99a1c8f5ac6844ced24ee93

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=3712778a-478a-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2320324 04.05.2026 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
AMAG Austria Metall

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 03.05.2026
Die Mag Seven treiben den Markt – doch ein Risiko bleibtgestern, 18:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Merz' Rentenbefund ist richtig, Aktien sind die Lösung02. Mai · Acatis
Analyse von Musks Weltraumfirma
Rekord-Börsengang von SpaceX: So schätzen wir den IPO ein29. Apr. · onvista
Alle Premium-News