Original-Research: AMAG Austria Metall AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: AMAG Austria Metall AG - von Montega AG 04.05.2026 / 09:49 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu AMAG Austria Metall AG Unternehmen: AMAG Austria Metall AG ISIN: AT00000AMAG3 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 04.05.2026 Kursziel: 34,00 EUR (zuvor: 33,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA Q1: EBITDA weit über den Erwartungen - Vorgelegter Ausblick wirkt nach unten hin zu konservativ AMAG hat am 30.04. starke Zahlen zu Q1/26 sowie einen positiven Ausblick vorgelegt. [Tabelle] Ergebnissteigerung in allen Segmenten: Durch den starken Anstieg beim Aluminiumpreis (Ø-3M-LME: +22% yoy) und eine stabile Absatzmenge von 101.100 Tonnen konnte AMAG negative Währungseffekte (insb. EUR/USD) überkompensieren und den Konzernerlös leicht auf 403,8 Mio. EUR (+0,6% yoy) steigern. Das Segment Metall profitierte überdies von attraktiven Tonerdepreisen (LME: -41% yoy) und einer anhaltend hohen Auslastung in der kanadischen Elektrolysebeteiligung Alouette und verzeichnete eine signifikante EBITDA-Steigerung auf 31,8 Mio. EUR (Vj.: 20,6 Mio. EUR). Entgegen unserer Erwartung erzielten auch die Segmente Gießen (EBITDA: 1,3 Mio. EUR; Vj.: 0,9 Mio. EUR) sowie Walzen (EBITDA: 25,4 Mio. EUR; Vj.: 24,4 Mio. EUR) leichte Ergebniszuwächse. Bei letzterem federten positive Volumen- und Produktmixeffekte aus der Automobil- und Wärmetauscherproduktion den Mengen- und Preisdruck im Verpackungsbereich sowie bei industriellen Anwendungen vollständig ab. Hervorzuheben ist zudem, dass im Segment Walzen kurzfristig genutzte Marktchancen im Automobilbereich einen spürbaren Sprung im Auftragsbestand auf >90 Tsd. Tonnen ermöglichten (MONe Q4/25: >65 Tsd. Tonnen). AMAG reagierte damit flexibel auf kurzfristige Störungen in der Lieferkette für Aluminiumwalzprodukte. Das Konzern-EBITDA i.H.v. von 57,1 Mio. EUR schlug unsere und die Markterwartungen (Konsens: 46,0 Mio. EUR) deutlich. Ausblick reflektiert trotz allem bestehende Unsicherheiten: Laut Management sind bislang keine direkten Auswirkungen des Irankonflikts festzustellen, die gedämpften globalen Konjunkturaussichten infolge des Krieges, stark gestiegene Preise für Energie und nicht zuletzt die US-Handelspolitik bleiben als Unsicherheitsfaktoren aber bestehen. Auf Basis aktueller Einschätzungen hinsichtlich der Aluminiumpreise (fallende Terminkontrakte) rechnet AMAG auf Gesamtjahressicht mit einem EBITDA in der Bandbreite von 150 bis 180 Mio. EUR. Obwohl wir mit unserer bisherigen Prognose (160,8 Mio. EUR) innerhalb der Zielspanne liegen, positionieren wir uns in Anbetracht der starken Entwicklung in Q1 sowie vermutlich bislang in Q2 nun deutlich höher. Wenngleich der Free Cashflow in Q1 mit -19,7 Mio. EUR (Vj.: 34,4 Mio. EUR) durch Working-Capital-Effekte (erforderlicher Bestandsaufbau und höheres Preisniveau) noch spürbar negativ ausfiel, erwarten wir hier im weiteren Jahresverlauf unverändert einen Swing ins Positive. Fazit: Das erste Quartal verdeutlicht, dass die Resilienz von AMAG noch immer unterschätzt wird. Wir rechnen für Q2 mit einer ebenso starken Ergebnisdynamik gegen eine deutlich niedrigere Basis (EBITDA Q2/25: 34,6 Mio. EUR). Bei einem EV/EBITDA 2026e i.H.v. 7,6x spiegelt sich die Qualität AMAGs u.E. nicht angemessen im Kurs wider. Wir bestätigen das Rating 'Kaufen' und erhöhen das Kursziel leicht auf 34,00 EUR (zuvor: 33,00 EUR). +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=aae02a86a99a1c8f5ac6844ced24ee93 Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=3712778a-478a-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2320324 04.05.2026 CET/CEST °