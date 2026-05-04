Original-Research: LPKF Laser & Electronics SE (von Montega AG): Halten

^ Original-Research: LPKF Laser & Electronics SE - von Montega AG 04.05.2026 / 15:06 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu LPKF Laser & Electronics SE Unternehmen: LPKF Laser & Electronics SE ISIN: DE0006450000 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Halten seit: 04.05.2026 Kursziel: 15,00 EUR (zuvor: 9,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach Q1 erwartungsgemäß schwach - Fokus klar auf bevorstehendem Semiconductor-Ramp-up LPKF hat mit den Q1-Zahlen einen verhaltenen Jahresauftakt vorgelegt, der maßgeblich durch die Schwäche im Solargeschäft geprägt war. Gleichzeitig ist für die Equity Story vor allem der Ramp-up im Bereich Advanced Semiconductor Packaging entscheidend, in dem das Management erste Produktionsaufträge bereits im zweiten Quartal erwartet. Q1-Ergebnisse von Solar belastet: Der Umsatz lag im ersten Quartal bei 17,1 Mio. EUR (-32,4% yoy), während das EBIT mit -6,9 Mio. EUR (Vj.: -3,9 Mio. EUR) deutlich negativ ausfiel. Auch bereinigt ergab sich ein Ergebnis von -5,7 Mio. EUR, belastet durch Restrukturierungsaufwendungen im Rahmen des 'North Star"-Programms. Hauptursache für den Rückgang war erneut das Solarsegment, in dem fehlende Aufträge und Investitionszurückhaltung zu einem signifikanten Umsatzrückgang führten. Positiv hervorzuheben ist hingegen der Auftragseingang, der mit 24,1 Mio. EUR über Vorjahr lag (Book-to-Bill: 1,4), was insbesondere auf eine Belebung in den Segmenten Development und Electronics zurückzuführen ist. Insgesamt bestätigt Q1 das bekannte Bild eines Übergangsjahres mit operativem Druck im Kerngeschäft. Semiconductor-Ramp-up gewinnt an Visibilität: Im strategisch entscheidenden Bereich Advanced Packaging konkretisieren sich die nächsten Schritte. LPKF befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit mehreren Kunden und erwartet erste Produktionsaufträge bereits im zweiten Quartal 2026. Diese dürften zwar die kurzfristige Umsatzentwicklung nur begrenzt beeinflussen, erhöhen jedoch die Visibilität für einen Ramp-up ab 2027 signifikant. Parallel baut das Unternehmen sein Portfolio über die LIDE-Kerntechnologie hinaus aus, u.a. in den Bereich Ablation (Materialabtragung der ABF-Schicht), Bonding (Verbindung von Glasschichten) und Co-Packaged Optics, sodass LPKF die eigene Wertschöpfungstiefe erweitert. Bewertung reflektiert bereits optimistisches Szenario: Die jüngste Kursentwicklung war von einem signifikant erhöhten Anstieg des Interesses an LPKF geprägt und führte zu einer Verdreifachung der Aktie. Vor diesem Hintergrund haben wir ein optimistisches Szenario modelliert. Unter Annahme von ersten Produktionsaufträgen im Jahr 2026 von 5-6 Kunden (jeweils mittlere einstellige Anzahl an LIDE-Systemen) mit Verumsatzung in 2027 läge der Umsatzbeitrag von dieser Kundengruppe in 2027 bei rund 35 Mio. EUR (MONe bisher: ~15 Mio. EUR). In einem weiteren Schritt könnten 2027 Folgeaufträge von 3-4 Kunden im Umfang von 15-25 Maschinen erfolgen, ergänzt durch zusätzliche Nachfrage nach Ablation- und Bonding-Lösungen. Dies würde 2028 zu einem Umsatzbeitrag von rund 80 Mio. EUR (LIDE) plus etwa 10 Mio. EUR (zusätzliche Prozesse) führen (bisheriges Szenario: ~50 Mio. EUR). Langfristig impliziert unser neues Szenario ein Volumen von über 100 LIDE-Systemen jährlich sowie zusätzliche Erlöse aus komplementären Technologien ab 2029, was einen Konzernumsatz von >200 Mio. EUR ab 2028 und EBIT-Margen von >15% ab 2028 ermöglichen würde (LPKF-Ziel: nachhaltig zweistellig ab 2028). Fazit: Q1 war schwach, ist für die Equity Story jedoch von untergeordneter Bedeutung, da der Fokus klar auf dem dynamischen Fortschritt im Halbleiterbereich liegt. Gleichwohl erscheint das Potenzial auf dem aktuellen Kursniveau selbst im optimistischen Szenario mehr als eingepreist, sodass wir unser Kursziel zwar auf 15,00 EUR anheben, aber die Empfehlung auf Halten belassen. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=3ded5c627e1640af4f0f8bf47920135f Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=c60f2b6a-47b7-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2320770 04.05.2026 CET/CEST °