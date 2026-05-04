Original-Research: LPKF Laser & Electronics SE (von Montega AG): Halten

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Original-Research: LPKF Laser & Electronics SE - von Montega AG

04.05.2026 / 15:06 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu LPKF Laser & Electronics SE

     Unternehmen:               LPKF Laser & Electronics SE
     ISIN:                      DE0006450000

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Halten
     seit:                      04.05.2026
     Kursziel:                  15,00 EUR (zuvor: 9,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach

Q1 erwartungsgemäß schwach - Fokus klar auf bevorstehendem
Semiconductor-Ramp-up

LPKF hat mit den Q1-Zahlen einen verhaltenen Jahresauftakt vorgelegt, der
maßgeblich durch die Schwäche im Solargeschäft geprägt war. Gleichzeitig ist
für die Equity Story vor allem der Ramp-up im Bereich Advanced Semiconductor
Packaging entscheidend, in dem das Management erste Produktionsaufträge
bereits im zweiten Quartal erwartet.

Q1-Ergebnisse von Solar belastet: Der Umsatz lag im ersten Quartal bei 17,1
Mio. EUR (-32,4% yoy), während das EBIT mit -6,9 Mio. EUR (Vj.: -3,9 Mio.
EUR) deutlich negativ ausfiel. Auch bereinigt ergab sich ein Ergebnis von
-5,7 Mio. EUR, belastet durch Restrukturierungsaufwendungen im Rahmen des
'North Star"-Programms. Hauptursache für den Rückgang war erneut das
Solarsegment, in dem fehlende Aufträge und Investitionszurückhaltung zu
einem signifikanten Umsatzrückgang führten. Positiv hervorzuheben ist
hingegen der Auftragseingang, der mit 24,1 Mio. EUR über Vorjahr lag
(Book-to-Bill: 1,4), was insbesondere auf eine Belebung in den Segmenten
Development und Electronics zurückzuführen ist. Insgesamt bestätigt Q1 das
bekannte Bild eines Übergangsjahres mit operativem Druck im Kerngeschäft.

Semiconductor-Ramp-up gewinnt an Visibilität: Im strategisch entscheidenden
Bereich Advanced Packaging konkretisieren sich die nächsten Schritte. LPKF
befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit mehreren Kunden und
erwartet erste Produktionsaufträge bereits im zweiten Quartal 2026. Diese
dürften zwar die kurzfristige Umsatzentwicklung nur begrenzt beeinflussen,
erhöhen jedoch die Visibilität für einen Ramp-up ab 2027 signifikant.
Parallel baut das Unternehmen sein Portfolio über die LIDE-Kerntechnologie
hinaus aus, u.a. in den Bereich Ablation (Materialabtragung der
ABF-Schicht), Bonding (Verbindung von Glasschichten) und Co-Packaged Optics,
sodass LPKF die eigene Wertschöpfungstiefe erweitert.

Bewertung reflektiert bereits optimistisches Szenario: Die jüngste
Kursentwicklung war von einem signifikant erhöhten Anstieg des Interesses an
LPKF geprägt und führte zu einer Verdreifachung der Aktie. Vor diesem
Hintergrund haben wir ein optimistisches Szenario modelliert. Unter Annahme
von ersten Produktionsaufträgen im Jahr 2026 von 5-6 Kunden (jeweils
mittlere einstellige Anzahl an LIDE-Systemen) mit Verumsatzung in 2027 läge
der Umsatzbeitrag von dieser Kundengruppe in 2027 bei rund 35 Mio. EUR (MONe
bisher: ~15 Mio. EUR). In einem weiteren Schritt könnten 2027 Folgeaufträge
von 3-4 Kunden im Umfang von 15-25 Maschinen erfolgen, ergänzt durch
zusätzliche Nachfrage nach Ablation- und Bonding-Lösungen. Dies würde 2028
zu einem Umsatzbeitrag von rund 80 Mio. EUR (LIDE) plus etwa 10 Mio. EUR
(zusätzliche Prozesse) führen (bisheriges Szenario: ~50 Mio. EUR).
Langfristig impliziert unser neues Szenario ein Volumen von über 100
LIDE-Systemen jährlich sowie zusätzliche Erlöse aus komplementären
Technologien ab 2029, was einen Konzernumsatz von >200 Mio. EUR ab 2028 und
EBIT-Margen von >15% ab 2028 ermöglichen würde (LPKF-Ziel: nachhaltig
zweistellig ab 2028).

Fazit: Q1 war schwach, ist für die Equity Story jedoch von untergeordneter
Bedeutung, da der Fokus klar auf dem dynamischen Fortschritt im
Halbleiterbereich liegt. Gleichwohl erscheint das Potenzial auf dem
aktuellen Kursniveau selbst im optimistischen Szenario mehr als eingepreist,
sodass wir unser Kursziel zwar auf 15,00 EUR anheben, aber die Empfehlung
auf Halten belassen.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=3ded5c627e1640af4f0f8bf47920135f

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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