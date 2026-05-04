Original-Research: PVA TePla AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: PVA TePla AG - von Montega AG 04.05.2026 / 09:46 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu PVA TePla AG Unternehmen: PVA TePla AG ISIN: DE0007461006 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 04.05.2026 Kursziel: 42,00 EUR (zuvor: 30,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach Preview Q1: Auftragsmomentum dürfte sich fortsetzen - Operatives Ergebnis unter Vorjahr erwartet PVA TePla wird am Donnerstag die Zahlen für das erste Quartal 2026 vorlegen. Wir erwarten einen verhaltenen Jahresauftakt, mit einem Umsatz leicht unter Vorjahresniveau und einem rückläufigen operativen Ergebnis, wohingegen der Auftragseingang weiter positive Signale setzen dürfte. [Tabelle] Verhaltener Start aufgrund schwacher Vorjahresaufträge: Der vergleichsweise schwache Auftragseingang aus den Vorjahren (2024 und Anfang 2025) dürfte sich im ersten Quartal noch dämpfend auf die Umsatzentwicklung auswirken, sodass wir lediglich ein Niveau in etwa auf Vorjahreshöhe erwarten. Im Jahresverlauf sollte sich die Dynamik jedoch sukzessive verbessern, gestützt durch das starke Auftragsmomentum seit dem zweiten Halbjahr 2025. Für das Gesamtjahr 2026 rechnen wir mit einem hohen einstelligen Umsatzwachstum, bevor ab 2027 eine deutlich stärkere Wachstumsdynamik einsetzen sollte, wenn die zuletzt gewonnenen Aufträge zunehmend umsatzwirksam werden. Auftragseingang im Fokus - Bestätigung des positiven Momentums erwartet: Der zentrale Fokus der Investoren dürfte auf dem Auftragseingang liegen. Bereits Mitte März hatte PVA TePla den Auftragseingang im Metrology-Segment auf rund 50 Mio. EUR YTD beziffert. Unter Berücksichtigung weiterer Aufträge zum Quartalsende sowie eines soliden Auftragseingangs im Bereich Material Solutions (wenngleich u.E. unterhalb des hohen Q4-Niveaus von 66,5 Mio. EUR) erwarten wir insgesamt einen Auftragseingang von knapp unter 100 Mio. EUR. Damit dürfte das sehr positive Auftragsmomentum der vergangenen Quartale bestätigt werden. Bottom Line durch Ramp Up belastet: Wir erwarten für das Auftaktquartal ein EBITDA von 6,7 Mio. EUR (Q1 2025: 8,2 Mio. EUR), was einer Marge von 11,5% entspricht. Trotz einer voraussichtlich weiter steigenden Bruttomarge (getragen durch einen verbesserten Produktmix) bleibt das operative Ergebnis durch erhöhte Kosten in den Bereichen F&E sowie Service/Vertrieb belastet. Diese Investitionen sind strategisch notwendig, um die Grundlage für das zukünftige Wachstum (insbesondere außerhalb von Europa) zu schaffen, wirken sich jedoch kurzfristig ergebnisdämpfend aus. Fazit: Das erste Quartal dürfte eine Übergangsphase markieren, geprägt von noch verhaltener Umsatz- und Ergebnisentwicklung bei gleichzeitig anhaltend starkem Auftragseingang. Während die kurzfristige Profitabilität unter Druck bleibt, bestätigt das robuste Ordermomentum unsere Erwartung einer zunehmenden Wachstumsdynamik ab 2027. Wir steigern aufgrund der anhaltend positiven Auftragslage unsere Prognosen und erhöhen das Kursziel auf 42,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=34a48e0e10048b1c30e5b3c76402d2eb Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=2b577d40-4789-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2320308 04.05.2026 CET/CEST °