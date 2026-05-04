Original-Research: PVA TePla AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: PVA TePla AG - von Montega AG

04.05.2026 / 09:46 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu PVA TePla AG

     Unternehmen:               PVA TePla AG
     ISIN:                      DE0007461006

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      04.05.2026
     Kursziel:                  42,00 EUR (zuvor: 30,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach

Preview Q1: Auftragsmomentum dürfte sich fortsetzen - Operatives Ergebnis
unter Vorjahr erwartet

PVA TePla wird am Donnerstag die Zahlen für das erste Quartal 2026 vorlegen.
Wir erwarten einen verhaltenen Jahresauftakt, mit einem Umsatz leicht unter
Vorjahresniveau und einem rückläufigen operativen Ergebnis, wohingegen der
Auftragseingang weiter positive Signale setzen dürfte.

[Tabelle]
Verhaltener Start aufgrund schwacher Vorjahresaufträge: Der vergleichsweise
schwache Auftragseingang aus den Vorjahren (2024 und Anfang 2025) dürfte
sich im ersten Quartal noch dämpfend auf die Umsatzentwicklung auswirken,
sodass wir lediglich ein Niveau in etwa auf Vorjahreshöhe erwarten. Im
Jahresverlauf sollte sich die Dynamik jedoch sukzessive verbessern, gestützt
durch das starke Auftragsmomentum seit dem zweiten Halbjahr 2025. Für das
Gesamtjahr 2026 rechnen wir mit einem hohen einstelligen Umsatzwachstum,
bevor ab 2027 eine deutlich stärkere Wachstumsdynamik einsetzen sollte, wenn
die zuletzt gewonnenen Aufträge zunehmend umsatzwirksam werden.

Auftragseingang im Fokus - Bestätigung des positiven Momentums erwartet: Der
zentrale Fokus der Investoren dürfte auf dem Auftragseingang liegen. Bereits
Mitte März hatte PVA TePla den Auftragseingang im Metrology-Segment auf rund
50 Mio. EUR YTD beziffert. Unter Berücksichtigung weiterer Aufträge zum
Quartalsende sowie eines soliden Auftragseingangs im Bereich Material
Solutions (wenngleich u.E. unterhalb des hohen Q4-Niveaus von 66,5 Mio. EUR)
erwarten wir insgesamt einen Auftragseingang von knapp unter 100 Mio. EUR.
Damit dürfte das sehr positive Auftragsmomentum der vergangenen Quartale
bestätigt werden.

Bottom Line durch Ramp Up belastet: Wir erwarten für das Auftaktquartal ein
EBITDA von 6,7 Mio. EUR (Q1 2025: 8,2 Mio. EUR), was einer Marge von 11,5%
entspricht. Trotz einer voraussichtlich weiter steigenden Bruttomarge
(getragen durch einen verbesserten Produktmix) bleibt das operative Ergebnis
durch erhöhte Kosten in den Bereichen F&E sowie Service/Vertrieb belastet.
Diese Investitionen sind strategisch notwendig, um die Grundlage für das
zukünftige Wachstum (insbesondere außerhalb von Europa) zu schaffen, wirken
sich jedoch kurzfristig ergebnisdämpfend aus.

Fazit: Das erste Quartal dürfte eine Übergangsphase markieren, geprägt von
noch verhaltener Umsatz- und Ergebnisentwicklung bei gleichzeitig anhaltend
starkem Auftragseingang. Während die kurzfristige Profitabilität unter Druck
bleibt, bestätigt das robuste Ordermomentum unsere Erwartung einer
zunehmenden Wachstumsdynamik ab 2027. Wir steigern aufgrund der anhaltend
positiven Auftragslage unsere Prognosen und erhöhen das Kursziel auf 42,00
EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=34a48e0e10048b1c30e5b3c76402d2eb

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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https://eqs-news.com/?origin_id=2b577d40-4789-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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