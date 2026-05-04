Original-Research: q.beyond AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: q.beyond AG - von Montega AG

04.05.2026 / 16:39 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu q.beyond AG

     Unternehmen:               q.beyond AG
     ISIN:                      DE000A41YDG0

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      04.05.2026
     Kursziel:                  6,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Kai Kindermann

Preview Q1: Verhaltener Jahresauftakt erwartet

q.beyond wird in der kommenden Woche die Zahlen für das erste Quartal 2026
veröffentlichen. Wir rechnen mit einem Rückgang bei Umsatz und Ergebnis,
sehen die Jahresziele jedoch weiterhin als erreichbar an.

[Tabelle]

Erwarteter Umsatzrückgang im Segment Managed Services (MS): Für das erste
Quartal prognostizieren wir einen Umsatzrückgang von 6,5% yoy auf 43,4 Mio.
EUR (Q1/25: 46,4 Mio. EUR). Maßgeblich dürfte der Wegfall der in Q1/25 noch
enthaltenen Lizenz-Erlösen von knapp 3,0 Mio. EUR vor der
Rechnungsumstellung sein. Darüber hinaus erwarten wir einen organischen
Rückgang, da das anhaltend angespannte geopolitische und makroökonomische
Umfeld wie bereits im vergangenen Jahr Preisanpassungen erfordern und den
Abschluss langlaufender MS-Verträge verzögern könnte. Im Consulting-Segment
erwarten wir hingegen ein yoy-Wachstum im unteren einstelligen Bereich.

Ergebnis voraussichtlich durch weitere Investitionen belastet: Auf der
Ergebnisebene erwarten wir ein geringeres Bruttoergebnis im Jahresvergleich
aufgrund der organischen MS-Entwicklung sowie der in den Herstellungskosten
verbuchten Investitionen in KI-Kompetenzen, denen noch nicht entsprechende
Umsätze gegenüberstehen. Im Vergleich zum Q3/25, das u.E. das geeignetste
Vergleichsquartal darstellt und auch durch höhere Investitionen geprägt war,
erwarten wir jedoch eine Besserung. Im letzten Earnings Call berichtete der
Vorstand zudem von konkreten Übernahme-Targets im Healthcare-Sektor, sodass
im Zusammenhang mit M&A-Aktivitäten auch zusätzliche Rechts- und
Beratungskosten angefallen sein könnten. In Summe erwarten wir ein EBITDA
von 1,5 Mio. EUR (Vj.: 2,3 Mio. EUR).

Positive Entwicklung im Jahresverlauf und in den Folgejahren: Trotz des
vermutlich schwächeren ersten Quartals prognostizieren wir eine Besserung im
Jahresverlauf, in dem sich unter anderem die Vermarktung von
Rechenzentrumskapazitäten sowie sukzessiv steigende Umsatzbeiträge aus der
Implementierung agentischer KI-Lösungen positiv auswirken dürften. Auf
Mehrjahressicht dürfte 2026 entsprechend des Unternehmensausblicks ein
Übergangsjahr auf dem bisherigen Pfad der Ergebnisverbesserung darstellen.
Die zuletzt vorgestellte Unternehmensplanung sieht ein Umsatzwachstum von
-0,3% bis +4,1% yoy für 2026 vor mit einer deutlichen Beschleunigung in den
Folgejahren für eine resultierende Umsatz-CAGR von 11,0% p.a. (2025-2028).
Die avisierte EBITDA-Marge verbleibt mit 7,0% (Mitte der Spanne) auf dem
Vorjahresniveau, während für 2028 ein Zielwert von rund 10% angestrebt wird.

Fazit: Mit 72% wiederkehrenden Umsätzen zum 31.12.2025 verfügt q.beyond
weiterhin über ein resilientes Geschäftsmodell. Der Investment Case wird
zudem durch den hohen Cash-Bestand von 42,0 Mio. EUR (1,68 EUR je Aktie) und
den Wert des eigenen Rechenzentrums maßgeblich gestützt. Wir bestätigen
unsere Kaufempfehlung und das Kursziel von 6,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=e193f1e101a763c3cfd17d2ab86e9001

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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https://eqs-news.com/?origin_id=6be381dd-47c4-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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