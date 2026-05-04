Original-Research: q.beyond AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: q.beyond AG - von Montega AG 04.05.2026 / 16:39 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu q.beyond AG Unternehmen: q.beyond AG ISIN: DE000A41YDG0 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 04.05.2026 Kursziel: 6,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann Preview Q1: Verhaltener Jahresauftakt erwartet q.beyond wird in der kommenden Woche die Zahlen für das erste Quartal 2026 veröffentlichen. Wir rechnen mit einem Rückgang bei Umsatz und Ergebnis, sehen die Jahresziele jedoch weiterhin als erreichbar an. [Tabelle] Erwarteter Umsatzrückgang im Segment Managed Services (MS): Für das erste Quartal prognostizieren wir einen Umsatzrückgang von 6,5% yoy auf 43,4 Mio. EUR (Q1/25: 46,4 Mio. EUR). Maßgeblich dürfte der Wegfall der in Q1/25 noch enthaltenen Lizenz-Erlösen von knapp 3,0 Mio. EUR vor der Rechnungsumstellung sein. Darüber hinaus erwarten wir einen organischen Rückgang, da das anhaltend angespannte geopolitische und makroökonomische Umfeld wie bereits im vergangenen Jahr Preisanpassungen erfordern und den Abschluss langlaufender MS-Verträge verzögern könnte. Im Consulting-Segment erwarten wir hingegen ein yoy-Wachstum im unteren einstelligen Bereich. Ergebnis voraussichtlich durch weitere Investitionen belastet: Auf der Ergebnisebene erwarten wir ein geringeres Bruttoergebnis im Jahresvergleich aufgrund der organischen MS-Entwicklung sowie der in den Herstellungskosten verbuchten Investitionen in KI-Kompetenzen, denen noch nicht entsprechende Umsätze gegenüberstehen. Im Vergleich zum Q3/25, das u.E. das geeignetste Vergleichsquartal darstellt und auch durch höhere Investitionen geprägt war, erwarten wir jedoch eine Besserung. Im letzten Earnings Call berichtete der Vorstand zudem von konkreten Übernahme-Targets im Healthcare-Sektor, sodass im Zusammenhang mit M&A-Aktivitäten auch zusätzliche Rechts- und Beratungskosten angefallen sein könnten. In Summe erwarten wir ein EBITDA von 1,5 Mio. EUR (Vj.: 2,3 Mio. EUR). Positive Entwicklung im Jahresverlauf und in den Folgejahren: Trotz des vermutlich schwächeren ersten Quartals prognostizieren wir eine Besserung im Jahresverlauf, in dem sich unter anderem die Vermarktung von Rechenzentrumskapazitäten sowie sukzessiv steigende Umsatzbeiträge aus der Implementierung agentischer KI-Lösungen positiv auswirken dürften. Auf Mehrjahressicht dürfte 2026 entsprechend des Unternehmensausblicks ein Übergangsjahr auf dem bisherigen Pfad der Ergebnisverbesserung darstellen. Die zuletzt vorgestellte Unternehmensplanung sieht ein Umsatzwachstum von -0,3% bis +4,1% yoy für 2026 vor mit einer deutlichen Beschleunigung in den Folgejahren für eine resultierende Umsatz-CAGR von 11,0% p.a. (2025-2028). Die avisierte EBITDA-Marge verbleibt mit 7,0% (Mitte der Spanne) auf dem Vorjahresniveau, während für 2028 ein Zielwert von rund 10% angestrebt wird. Fazit: Mit 72% wiederkehrenden Umsätzen zum 31.12.2025 verfügt q.beyond weiterhin über ein resilientes Geschäftsmodell. Der Investment Case wird zudem durch den hohen Cash-Bestand von 42,0 Mio. EUR (1,68 EUR je Aktie) und den Wert des eigenen Rechenzentrums maßgeblich gestützt. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und das Kursziel von 6,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=e193f1e101a763c3cfd17d2ab86e9001 Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=6be381dd-47c4-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2320868 04.05.2026 CET/CEST °