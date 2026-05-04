Original-Research: Surteco Group SE (von Sphene Capital GmbH): Buy

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: Surteco Group SE - von Sphene Capital GmbH

04.05.2026 / 11:03 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Surteco Group SE

     Unternehmen:               Surteco Group SE
     ISIN:                      DE0005176903

     Anlass der Studie:         Update Report
     Empfehlung:                Buy
     seit:                      04.05.2026
     Kursziel:                  EUR 20,20 (unverändert)
     Kursziel auf Sicht von:    24 Monate
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Peter Thilo Hasler, CEFA

Einheitliches Muster in allen Segmenten

Im ersten Quartal 2026 hat Surteco in einem schwachen Marktumfeld eine
solide Ergebnisentwicklung gezeigt. Da diese aber vor allem auf interne
Maßnahmen zurückzuführen war, hängt die Nachhaltigkeit dieser Entwicklung
aus unserer Sicht entscheidend davon ab, wann eine zyklische Erholung der
zugrunde liegenden Nachfrage einsetzt. Sollte diese auf sich warten lassen,
dürfte es auf der Kostenseite zu weiteren Anpassungen kommen, mit dem
Ergebnis einer noch stärkeren Fokussierung auf höhermargige
Geschäftsbereiche. Wir bestätigen unser aus einem dreiphasigen
DCF-Entity-Modell (Base-Case-Szenario) abgeleitetes Kursziel von EUR 20,20
und unser Buy-Rating für die Aktien der Surteco Group SE.

Nachdem die Eckdaten zum Q1/2026 (Umsatz EUR 208,4 Mio., -6,3% YoY, EBITDA
adjusted EUR 26,7 Mio., 0,3% YoY, adjustierte EBITDA-Marge 12,8%, +84 bps)
bereits vor zwei Wochen vorgelegt wurden, lag unser Fokus bei dem nunmehr
veröffentlichten Quartalsbericht auf den Segmenten. Dabei zeigte sich, dass
die beiden Haupttrends auf Konzernebene - niedrigere Erlöse bei höheren
Erträgen - auch in allen Segmenten zu beobachten waren. Wenn aber alle
Geschäftsbereiche gleichermaßen von der schwachen Entwicklung betroffen
sind, liegen die Ursachen nach u. E. überwiegend auf Ebene der Endmärkte,
etwa in einer schwachen Nachfrage in den relevanten Industrien wie Bau,
Möbel oder Innenausbau. Langfristig bleibt damit die Entwicklung der
Nachfrage der entscheidende Faktor für eine Ergebnisverbesserung des nur
begrenzt gegen einen konjunkturellen Nachfragerückgang diversifizierten
Unternehmens. Klar positiv werten wir, dass das Unternehmen operative
Disziplin in Form von Kostensenkungen und Effizienzsteigerungen gezeigt hat.
Die Fähigkeit, trotz rückläufiger Umsätze die Profitabilität zu
stabilisieren oder sogar zu verbessern, spricht aus unserer Sicht für eine
funktionierende Kostenkontrolle und Anpassungsfähigkeit des Managements.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=7bbe4b784582fb23b6c9f8f30fb55c6e

Kontakt für Rückfragen:
Peter Thilo Hasler, CEFA
+49 (152) 31764553
peter-thilo.hasler@sphene-capital.de

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=073d39a0-4796-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2320538 04.05.2026 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Surteco

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 03.05.2026
Die Mag Seven treiben den Markt – doch ein Risiko bleibtgestern, 18:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Merz' Rentenbefund ist richtig, Aktien sind die Lösung02. Mai · Acatis
Analyse von Musks Weltraumfirma
Rekord-Börsengang von SpaceX: So schätzen wir den IPO ein29. Apr. · onvista
Alle Premium-News