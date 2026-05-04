Original-Research: Surteco Group SE (von Sphene Capital GmbH): Buy

^ Original-Research: Surteco Group SE - von Sphene Capital GmbH 04.05.2026 / 11:03 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Surteco Group SE Unternehmen: Surteco Group SE ISIN: DE0005176903 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 04.05.2026 Kursziel: EUR 20,20 (unverändert) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Thilo Hasler, CEFA Einheitliches Muster in allen Segmenten Im ersten Quartal 2026 hat Surteco in einem schwachen Marktumfeld eine solide Ergebnisentwicklung gezeigt. Da diese aber vor allem auf interne Maßnahmen zurückzuführen war, hängt die Nachhaltigkeit dieser Entwicklung aus unserer Sicht entscheidend davon ab, wann eine zyklische Erholung der zugrunde liegenden Nachfrage einsetzt. Sollte diese auf sich warten lassen, dürfte es auf der Kostenseite zu weiteren Anpassungen kommen, mit dem Ergebnis einer noch stärkeren Fokussierung auf höhermargige Geschäftsbereiche. Wir bestätigen unser aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell (Base-Case-Szenario) abgeleitetes Kursziel von EUR 20,20 und unser Buy-Rating für die Aktien der Surteco Group SE. Nachdem die Eckdaten zum Q1/2026 (Umsatz EUR 208,4 Mio., -6,3% YoY, EBITDA adjusted EUR 26,7 Mio., 0,3% YoY, adjustierte EBITDA-Marge 12,8%, +84 bps) bereits vor zwei Wochen vorgelegt wurden, lag unser Fokus bei dem nunmehr veröffentlichten Quartalsbericht auf den Segmenten. Dabei zeigte sich, dass die beiden Haupttrends auf Konzernebene - niedrigere Erlöse bei höheren Erträgen - auch in allen Segmenten zu beobachten waren. Wenn aber alle Geschäftsbereiche gleichermaßen von der schwachen Entwicklung betroffen sind, liegen die Ursachen nach u. E. überwiegend auf Ebene der Endmärkte, etwa in einer schwachen Nachfrage in den relevanten Industrien wie Bau, Möbel oder Innenausbau. Langfristig bleibt damit die Entwicklung der Nachfrage der entscheidende Faktor für eine Ergebnisverbesserung des nur begrenzt gegen einen konjunkturellen Nachfragerückgang diversifizierten Unternehmens. Klar positiv werten wir, dass das Unternehmen operative Disziplin in Form von Kostensenkungen und Effizienzsteigerungen gezeigt hat. Die Fähigkeit, trotz rückläufiger Umsätze die Profitabilität zu stabilisieren oder sogar zu verbessern, spricht aus unserer Sicht für eine funktionierende Kostenkontrolle und Anpassungsfähigkeit des Managements. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=7bbe4b784582fb23b6c9f8f30fb55c6e Kontakt für Rückfragen: Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=073d39a0-4796-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2320538 04.05.2026 CET/CEST °