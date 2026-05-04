Original-Research: tick Trading Software AG (von GBC AG): Kaufen

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Original-Research: tick Trading Software AG - von GBC AG

04.05.2026 / 11:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GBC AG zu tick Trading Software AG

     Unternehmen:              tick Trading Software AG
     ISIN:                     DE000A35JS99

     Anlass der Studie:        Researchstudie (Anno)
     Empfehlung:               Kaufen
     Kursziel:                 14,60 EUR
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                  Marcel Goldmann, Cosmin Filker

GJ 24/25 mit starker Performance abgeschlossen; gestartete Transformation
soll für breitere Aufstellung/Diversifikation sorgen

Die tick Trading Software AG (tick TS) konnte im vergangenen GJ 2024/25 dank
einer deutlichen Ausweitung der lastenabhängigen variablen Erlöse (bedingt
durch hohe Börsenhandelsaktivitäten bei Kunden und Partnern) einen
deutlichen Umsatzanstieg um 9,3% auf 9,15 Mio. EUR (VJ: 8,37 Mio. EUR) erzielen.
Die erwirtschafteten Gesamtumsätze wurden dabei hauptsächlich vom stabilen
Geschäftsverlauf des Kerngeschäftsfelds "Einnahmen aus Lizenzen & Betrieb"
in Höhe von 4,92 Mio. EUR (VJ: 5,05 Mio. EUR) getragen. Unsere Umsatzprognose
(Umsatz GBCe: 8,06 Mio. EUR) wurde damit deutlich übertroffen.

Parallel zu den erzielten Umsatzzuwächsen konnte das operative Ergebnis
(EBIT) aufgrund von stark einsetzenden Skaleneffekten deutlich
überproportional um 70,2% auf 3,03 Mio. EUR (VJ: 1,78 Mio. EUR) gesteigert
werden. Gleichzeitig erhöhte sich die EBIT-Marge deutlich auf 33,1% (VJ:
21,2%). Auch auf Nettoebene wurde eine dynamische Ertragsverbesserung um
67,5% auf 2,11 Mio. EUR (VJ: 1,26 Mio. EUR) erzielt. Damit wurde die zuvor
erhöhte Unternehmensguidance (Nettoergebnis von 1,30 Mio. EUR bis 1,70 Mio. EUR)
als auch unsere Ergebnisprognose (Nettoergebnis: 1,33 Mio. EUR) deutlich
übertroffen.

In Anbetracht der sehr erfreulichen Zuwächse beim Jahresergebnis des
Geschäftsjahres 2024/25 der Gesellschaft hat der Vorstand und Aufsichtsrat
der tick TS für die Hauptversammlung (28.04.2026) eine zum Vorjahr
angehobene Dividende in Höhe von 0,85 EUR (VJ: 0,50 EUR) je Aktie zur Abstimmung
vorgeschlagen. Die kürzlich stattgefundene tick TS-Hauptversammlung hat
diesem Vorschlag entsprochen und eine Ausschüttung von 0,85 EUR je Aktie
beschlossen. Auf Basis des aktuellen Kursniveaus (7,95 EUR, Tradegate,
30.04.2026) ergäbe sich hieraus eine unverändert attraktive
Dividendenrendite von ca. 10,7%.

Kürzlich hat tick TS seinen zuvor angepassten Ausblick auf das aktuelle
Geschäftsjahr 2025/26 deutlich angehoben und erwartet für das laufende
Geschäftsjahr nun einen Jahresüberschuss in einer Bandbreite von 0,80 Mio. EUR
bis 1,20 Mio. EUR (zuvor: 0,60 Mio. EUR bis 0,90 Mio. EUR). Die angehobene
Ergebnisprognose resultiert aus dem positiven Anlauf des neuen
Consulting-Geschäftsbereichs, der bereits kurz nach dem Start mehrere
Projekte gewinnen konnte, und den im ersten Halbjahr höher als erwartet
erzielten lastenabhängigen Erlösen.

Vor dem Hintergrund der Unternehmensguidance haben wir unsere bisherige
Umsatz- und Nettoergebnisschätzung für das aktuelle Geschäftsjahr 2025/26

auf 8,23 Mio. EUR (zuvor: 8,16 Mio. EUR) bzw. 0,94 Mio. EUR (zuvor: 1,54 Mio. EUR)

angepasst und erwarten damit das Erreichen der mittleren kommunizierten
Ergebnisbandbreite. Für die laufende Geschäftsperiode erwarten wir ein
robustes Stammgeschäft (Lizenzgeschäft, inkl. variable lastenabhängige
Erlöse) und erste substanzielle Umsatzerlöse aus dem neu aufgebauten
Consulting-Business.

Angesichts der erwarteten Veränderung des Umsatzmixes (niedrigerer Anteil
margenstarker variabler Erlöse aufgrund eines Hauptkundenabgangs), haben wir
unsere bisherigen Ergebnisschätzungen für das darauffolgende Geschäftsjahr
2026/27 ebenfalls gesenkt. Für diese Geschäftsperiode gehen wir, basierend
auf einem erwarteten stärkeren Kerngeschäft und Consultingbusiness, von
einem Umsatzanstieg um 4,9% auf 8,63 Mio. EUR (zuvor: 8,44 Mio. EUR) aus. Die
zuletzt gewonnenen Neukunden und die erwarteten erweiterten
Geschäftsbeziehungen mit Bestandskunden sollten mit Umsatzbeiträgen das
Wachstum in diesem Geschäftsjahr spürbar ankurbeln können. Auch die zu
Beginn des Jahres aufgebaute Consulting-Unit, die bereits erste
Kundenaufträge akquiriert hat, sollte substanzielle Umsatzbeiträge zum
Gesamtumsatz der tick TS beisteuern können. Parallel zum prognostizierten
Umsatzwachstum kalkulieren wir für das Geschäftsjahr 2026/27 mit einem
Nettoergebniszuwachs von 0,94 Mio. EUR auf 1,16 Mio. EUR (zuvor: 1,69 Mio. EUR).

Hinsichtlich des Geschäftsjahres 2027/28, welches wir erstmals mit konkreten
Prognosen in unsere Detailschätzperiode aufgenommen haben, rechnen wir mit
einem weiteren Umsatz- und Nettoergebnisanstieg auf dann 9,21 Mio. EUR bzw.
1,40 Mio. EUR.

Insgesamt sollte tick TS nach der im aktuellen Geschäftsjahr stattfindenden
Transformationsphase, die v.a. durch eine angestoßene Verbreiterung des
Leistungsangebots, Umsatzmixes und Kundenstamms gekennzeichnet ist, ab dem
Geschäftsjahr 2026/27 in den Wachstumsmodus zurückkehren können. Als
künftige Wachstumstreiber sollten sich v.a. das neu aufgebaute
Consulting-Business und die verstärkte Neukundenakquise erweisen. Auch durch
die Ausweitung des Bestandskundengeschäfts (stärkerer Rollout des
umfangreichen Produktportfolios) sollte die Spezialsoftwaregesellschaft
zusätzliche Wachstumsimpulse setzen können.

Auf Basis unserer reduzierten Ergebnisprognosen haben wir auch unser neues
Kursziel auf 14,60 EUR (zuvor: 17,55 EUR) gesenkt. Kurszielmindernd wirkte
ebenfalls unsere Kapitalkostenerhöhung (WACC) infolge des angestiegenen
risikofreien Zinses (von zuletzt 2,5% auf derzeit 3,0%). Entgegengesetzt
wirkte der erstmalige Einbezug des Geschäftsjahres 2027/28 in unsere
Detailschätzperiode, der zu einer höheren Ausgangsbasis für die Prognosen
der darauffolgenden Geschäftsjahre geführt hat. In Bezug auf das aktuelle
Kursniveau vergeben wir damit weiterhin das Rating "Kaufen" und sehen ein
deutliches Kurspotenzial in der tick TS-Aktie.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=4800bbdc0bee71dccb704015139ef099

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
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Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:
http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
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Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 04.05.2026 (9:17 Uhr)
Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 04.05.2026 (11:00 Uhr)
Gültigkeit des Kursziels: bis max. 30.09.2027

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Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=85981188-478b-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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