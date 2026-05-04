Original-Research: tick Trading Software AG (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: tick Trading Software AG - von GBC AG 04.05.2026 / 11:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu tick Trading Software AG Unternehmen: tick Trading Software AG ISIN: DE000A35JS99 Anlass der Studie: Researchstudie (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 14,60 EUR Letzte Ratingänderung: Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker GJ 24/25 mit starker Performance abgeschlossen; gestartete Transformation soll für breitere Aufstellung/Diversifikation sorgen Die tick Trading Software AG (tick TS) konnte im vergangenen GJ 2024/25 dank einer deutlichen Ausweitung der lastenabhängigen variablen Erlöse (bedingt durch hohe Börsenhandelsaktivitäten bei Kunden und Partnern) einen deutlichen Umsatzanstieg um 9,3% auf 9,15 Mio. EUR (VJ: 8,37 Mio. EUR) erzielen. Die erwirtschafteten Gesamtumsätze wurden dabei hauptsächlich vom stabilen Geschäftsverlauf des Kerngeschäftsfelds "Einnahmen aus Lizenzen & Betrieb" in Höhe von 4,92 Mio. EUR (VJ: 5,05 Mio. EUR) getragen. Unsere Umsatzprognose (Umsatz GBCe: 8,06 Mio. EUR) wurde damit deutlich übertroffen. Parallel zu den erzielten Umsatzzuwächsen konnte das operative Ergebnis (EBIT) aufgrund von stark einsetzenden Skaleneffekten deutlich überproportional um 70,2% auf 3,03 Mio. EUR (VJ: 1,78 Mio. EUR) gesteigert werden. Gleichzeitig erhöhte sich die EBIT-Marge deutlich auf 33,1% (VJ: 21,2%). Auch auf Nettoebene wurde eine dynamische Ertragsverbesserung um 67,5% auf 2,11 Mio. EUR (VJ: 1,26 Mio. EUR) erzielt. Damit wurde die zuvor erhöhte Unternehmensguidance (Nettoergebnis von 1,30 Mio. EUR bis 1,70 Mio. EUR) als auch unsere Ergebnisprognose (Nettoergebnis: 1,33 Mio. EUR) deutlich übertroffen. In Anbetracht der sehr erfreulichen Zuwächse beim Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2024/25 der Gesellschaft hat der Vorstand und Aufsichtsrat der tick TS für die Hauptversammlung (28.04.2026) eine zum Vorjahr angehobene Dividende in Höhe von 0,85 EUR (VJ: 0,50 EUR) je Aktie zur Abstimmung vorgeschlagen. Die kürzlich stattgefundene tick TS-Hauptversammlung hat diesem Vorschlag entsprochen und eine Ausschüttung von 0,85 EUR je Aktie beschlossen. Auf Basis des aktuellen Kursniveaus (7,95 EUR, Tradegate, 30.04.2026) ergäbe sich hieraus eine unverändert attraktive Dividendenrendite von ca. 10,7%. Kürzlich hat tick TS seinen zuvor angepassten Ausblick auf das aktuelle Geschäftsjahr 2025/26 deutlich angehoben und erwartet für das laufende Geschäftsjahr nun einen Jahresüberschuss in einer Bandbreite von 0,80 Mio. EUR bis 1,20 Mio. EUR (zuvor: 0,60 Mio. EUR bis 0,90 Mio. EUR). Die angehobene Ergebnisprognose resultiert aus dem positiven Anlauf des neuen Consulting-Geschäftsbereichs, der bereits kurz nach dem Start mehrere Projekte gewinnen konnte, und den im ersten Halbjahr höher als erwartet erzielten lastenabhängigen Erlösen. Vor dem Hintergrund der Unternehmensguidance haben wir unsere bisherige Umsatz- und Nettoergebnisschätzung für das aktuelle Geschäftsjahr 2025/26

auf 8,23 Mio. EUR (zuvor: 8,16 Mio. EUR) bzw. 0,94 Mio. EUR (zuvor: 1,54 Mio. EUR)

angepasst und erwarten damit das Erreichen der mittleren kommunizierten Ergebnisbandbreite. Für die laufende Geschäftsperiode erwarten wir ein robustes Stammgeschäft (Lizenzgeschäft, inkl. variable lastenabhängige Erlöse) und erste substanzielle Umsatzerlöse aus dem neu aufgebauten Consulting-Business. Angesichts der erwarteten Veränderung des Umsatzmixes (niedrigerer Anteil margenstarker variabler Erlöse aufgrund eines Hauptkundenabgangs), haben wir unsere bisherigen Ergebnisschätzungen für das darauffolgende Geschäftsjahr 2026/27 ebenfalls gesenkt. Für diese Geschäftsperiode gehen wir, basierend auf einem erwarteten stärkeren Kerngeschäft und Consultingbusiness, von einem Umsatzanstieg um 4,9% auf 8,63 Mio. EUR (zuvor: 8,44 Mio. EUR) aus. Die zuletzt gewonnenen Neukunden und die erwarteten erweiterten Geschäftsbeziehungen mit Bestandskunden sollten mit Umsatzbeiträgen das Wachstum in diesem Geschäftsjahr spürbar ankurbeln können. Auch die zu Beginn des Jahres aufgebaute Consulting-Unit, die bereits erste Kundenaufträge akquiriert hat, sollte substanzielle Umsatzbeiträge zum Gesamtumsatz der tick TS beisteuern können. Parallel zum prognostizierten Umsatzwachstum kalkulieren wir für das Geschäftsjahr 2026/27 mit einem Nettoergebniszuwachs von 0,94 Mio. EUR auf 1,16 Mio. EUR (zuvor: 1,69 Mio. EUR). Hinsichtlich des Geschäftsjahres 2027/28, welches wir erstmals mit konkreten Prognosen in unsere Detailschätzperiode aufgenommen haben, rechnen wir mit einem weiteren Umsatz- und Nettoergebnisanstieg auf dann 9,21 Mio. EUR bzw. 1,40 Mio. EUR. Insgesamt sollte tick TS nach der im aktuellen Geschäftsjahr stattfindenden Transformationsphase, die v.a. durch eine angestoßene Verbreiterung des Leistungsangebots, Umsatzmixes und Kundenstamms gekennzeichnet ist, ab dem Geschäftsjahr 2026/27 in den Wachstumsmodus zurückkehren können. Als künftige Wachstumstreiber sollten sich v.a. das neu aufgebaute Consulting-Business und die verstärkte Neukundenakquise erweisen. Auch durch die Ausweitung des Bestandskundengeschäfts (stärkerer Rollout des umfangreichen Produktportfolios) sollte die Spezialsoftwaregesellschaft zusätzliche Wachstumsimpulse setzen können. Auf Basis unserer reduzierten Ergebnisprognosen haben wir auch unser neues Kursziel auf 14,60 EUR (zuvor: 17,55 EUR) gesenkt. Kurszielmindernd wirkte ebenfalls unsere Kapitalkostenerhöhung (WACC) infolge des angestiegenen risikofreien Zinses (von zuletzt 2,5% auf derzeit 3,0%). Entgegengesetzt wirkte der erstmalige Einbezug des Geschäftsjahres 2027/28 in unsere Detailschätzperiode, der zu einer höheren Ausgangsbasis für die Prognosen der darauffolgenden Geschäftsjahre geführt hat. In Bezug auf das aktuelle Kursniveau vergeben wir damit weiterhin das Rating "Kaufen" und sehen ein deutliches Kurspotenzial in der tick TS-Aktie. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=4800bbdc0bee71dccb704015139ef099 Kontakt für Rückfragen: GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung +++++++++++++++ Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 04.05.2026 (9:17 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 04.05.2026 (11:00 Uhr) Gültigkeit des Kursziels: bis max. 30.09.2027 --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=85981188-478b-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2320342 04.05.2026 CET/CEST °