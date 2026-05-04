Original-Research: UmweltBank AG (von GBC AG): Kaufen

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Original-Research: UmweltBank AG - von GBC AG

04.05.2026 / 10:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GBC AG zu UmweltBank AG

     Unternehmen:               UmweltBank AG
     ISIN:                      DE0005570808

     Anlass der Studie:         Research Comment
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  9,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2026
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Cosmin Filker, Marcel Goldmann

Q1-Zahlen weitestgehend im Rahmen der Erwartungen; Kapitalanforderung um 60
Basispunkte reduziert, Kursziel unverändert

In den ersten drei Monaten des Jahres 2026 weist die UmweltBank AG eine
rückläufige Entwicklung des Zinsergebnisses aus. Dieses beträgt 12,53 Mio. EUR
(VJ: 13,66 Mio. EUR). Dieses setzt sich aus den Erträgen aus Anlagen von
Privatkundeneinlagen (Privatkundengeschäft) sowie aus der Kreditvergabe
(Firmenkundengeschäft) zusammen. Die Basis für das Privatkundengeschäft
wurde dabei im ersten Quartal 2026 mit einem Anstieg der Kundeneinlagen auf
4.595 Mio. EUR (31.03.25: 3.930 Mio. EUR) weiter ausgebaut. Ausschlaggebend
hierfür ist im Wesentlichen die seit Oktober 2025 laufende Tagesgeld-Aktion
(3,0 % für die ersten drei Monate), durch die in den vergangenen zwei
Quartalen (Q4 2025 und Q1 2026) die Kundeneinlagen um 718 Mio. EUR gestiegen
sind. Ein Merkmal dieser auf Kunden- und Einlagenwachstum ausgerichteten
Sonderaktion ist eine temporäre Minderung der Zinsmarge ab dem jeweiligen
Einlagezeitpunkt. Erst nach Ablauf der drei Monate sowie ab dem siebten
Monat (vierter bis sechster Monat: 1,5 % p. a., ab dem siebten Monat derzeit
0,6 %) setzt eine spürbare Steigerung der Zinsmarge ein. Der überwiegende
Teil der zum Jahresende 2025 und im ersten Quartal 2026 gewonnenen
Kundeneinlagen befand sich im ersten Quartal 2026 noch mehrheitlich
innerhalb der dreimonatigen Frist. Dieser Effekt wurde etwas aufgefangen
durch Umschichtungen im Treasury-Portfolio, die zu leicht verbesserten
Konditionen erfolgten.

Parallel dazu lieferte das Firmenkundengeschäft noch keine Impulse für das
Zinsergebnis. Zwar wurden im ersten Quartal 2026 rund 36 Mio. EUR neue Kredite
vergeben, aufgrund von Tilgungen sind die ausstehenden Umweltkredite jedoch
leicht zurückgegangen, von 3.143 Mio. EUR zum 31.12.25 auf 3.101 Mio. EUR. Gemäß
Angaben der Gesellschaft dürfte das Ziel eines Brutto-Kreditneugeschäftes
von 450 Mio. EUR gut zu erreichen sein. Dies würde das Kreditvolumen zum
Geschäftsjahresende 2026 auf 3,2 Mrd. EUR ansteigen lassen. Derzeit befinden
sich rund 200 Mio. EUR an Kreditvergaben in Vorbereitung und weitere 70 Mio. EUR
in fortgeschrittenen Verhandlungen. Zusätzliche Kreditanfragen in Höhe von
500 Mio. EUR dürften sich ebenfalls positiv auf das Neugeschäft auswirken.
Erwähnenswert ist hierbei der Einstieg im ersten Quartal 2026 in den Bereich
der Finanzierung von Batterieenergiespeichersystemen, bei dem erstmals
Kredite in einem Volumen von rund 15 Mio. EUR vergeben wurden. Gleichzeitig
hat sich der Spielraum für weiteres Kreditwachstum vergrößert. Die BaFin hat
im Rahmen einer Überprüfung die festgelegte bankspezifische
Kapitalanforderung um 60 Basispunkte reduziert, sodass ab April 2026 eine
Gesamtkapitalanforderung von 14,97 % vorliegt. Zum 31.03.2026 verfügt die
UmweltBank AG über eine Gesamtkapitalquote von 16,84 %.

Die deutlich niedrigeren Gesamterträge von 15,93 Mio. EUR im ersten Quartal
2026 (VJ: 27,56 Mio. EUR) sind hauptsächlich auf das auf 0,62 Mio. EUR (VJ:
12,38 Mio. EUR) gesunkene Finanzergebnis zurückzuführen. Im Vorjahreswert war
die Gewinnausschüttung einer Tochtergesellschaft als Einmaleffekt enthalten.

Angesichts der rückläufigen Entwicklung der Gesamterträge verzeichnete die
Umwelt-Bank AG einen Rückgang des Ergebnisses vor Steuern auf 0,23 Mio. EUR
(VJ: 10,23 Mio. EUR). Dieser wurde durch einen Rückgang der operativen Kosten
auf 15,57 Mio. EUR (VJ: 17,15 Mio. EUR) aufgefangen. Insbesondere im Bereich der
anderen Verwaltungsaufwendungen profitierte die Gesellschaft vom Wegfall der
Kosten für externe Berater sowie von gesunkenen IT-Kosten. Grundsätzlich
verfolgt die Gesellschaft ein Kosten- und Effizienzprogramm, mit dem,
abseits dieses Effekts (Berater, Wirtschaftsprüfer), weitere
Kosteneinsparungen in Höhe von etwa 3,3 Mio. EUR erreicht werden sollen.

Die vorliegenden Zahlen bewegen sich weitgehend im Rahmen unserer
Erwartungen. Aufgrund der Sonderkonditionen hatten wir die Belastung auf die
Zinsmarge aber etwas niedriger eingeschätzt. Deshalb passen wir das
erwartete Zinsergebnis leicht auf 63,85 Mio. EUR (bisherige Schätzung: 66,28
Mio. EUR) an. Dies geht mit der Unternehmens-Guidance einher, die nun ein
Zinsergebnis zwischen 60 und 65 Mio. EUR (bisher: 62,5 bis 67,5 Mio. EUR) in
Aussicht stellt. Auf Ebene des erwarteten Ergebnisses vor Steuern in Höhe
von 14,36 Mio. EUR (bisherige Schätzung: 14,65 Mio. EUR) hat diese Anpassung
jedoch nur einen marginalen Effekt. Einerseits heben wir das Provisions- und
Handelsergebnis angesichts der anstehenden Produkteinführungen an,
andererseits gehen wir von leicht niedrigeren operativen Aufwendungen aus.
Die Schätzungen für die kommenden Geschäftsjahre bleiben unverändert.

Die leichte Prognoseanpassung hat keinen Effekt auf das im Rahmen des
Residual-Einkommensmodells ermittelte Kursziel in Höhe von 9,00 EUR. Wir
vergeben damit weiterhin das Rating "KAUFEN".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=b70cfbcdec7a5f4ba0592f3f705607a4

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
++++++++++++++++
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (1,4,5a,6a,7,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:
https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
+++++++++++++++
Datum (Zeitpunkt) Fertigstellung: 04.05.2026 (08:25 Uhr)
Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 04.05.2026 (10:00Uhr)

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Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=18c9e046-4784-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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