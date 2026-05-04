Original-Research: UmweltBank AG (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: UmweltBank AG - von GBC AG 04.05.2026 / 10:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu UmweltBank AG Unternehmen: UmweltBank AG ISIN: DE0005570808 Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Kaufen Kursziel: 9,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2026 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann Q1-Zahlen weitestgehend im Rahmen der Erwartungen; Kapitalanforderung um 60 Basispunkte reduziert, Kursziel unverändert In den ersten drei Monaten des Jahres 2026 weist die UmweltBank AG eine rückläufige Entwicklung des Zinsergebnisses aus. Dieses beträgt 12,53 Mio. EUR (VJ: 13,66 Mio. EUR). Dieses setzt sich aus den Erträgen aus Anlagen von Privatkundeneinlagen (Privatkundengeschäft) sowie aus der Kreditvergabe (Firmenkundengeschäft) zusammen. Die Basis für das Privatkundengeschäft wurde dabei im ersten Quartal 2026 mit einem Anstieg der Kundeneinlagen auf 4.595 Mio. EUR (31.03.25: 3.930 Mio. EUR) weiter ausgebaut. Ausschlaggebend hierfür ist im Wesentlichen die seit Oktober 2025 laufende Tagesgeld-Aktion (3,0 % für die ersten drei Monate), durch die in den vergangenen zwei Quartalen (Q4 2025 und Q1 2026) die Kundeneinlagen um 718 Mio. EUR gestiegen sind. Ein Merkmal dieser auf Kunden- und Einlagenwachstum ausgerichteten Sonderaktion ist eine temporäre Minderung der Zinsmarge ab dem jeweiligen Einlagezeitpunkt. Erst nach Ablauf der drei Monate sowie ab dem siebten Monat (vierter bis sechster Monat: 1,5 % p. a., ab dem siebten Monat derzeit 0,6 %) setzt eine spürbare Steigerung der Zinsmarge ein. Der überwiegende Teil der zum Jahresende 2025 und im ersten Quartal 2026 gewonnenen Kundeneinlagen befand sich im ersten Quartal 2026 noch mehrheitlich innerhalb der dreimonatigen Frist. Dieser Effekt wurde etwas aufgefangen durch Umschichtungen im Treasury-Portfolio, die zu leicht verbesserten Konditionen erfolgten. Parallel dazu lieferte das Firmenkundengeschäft noch keine Impulse für das Zinsergebnis. Zwar wurden im ersten Quartal 2026 rund 36 Mio. EUR neue Kredite vergeben, aufgrund von Tilgungen sind die ausstehenden Umweltkredite jedoch leicht zurückgegangen, von 3.143 Mio. EUR zum 31.12.25 auf 3.101 Mio. EUR. Gemäß Angaben der Gesellschaft dürfte das Ziel eines Brutto-Kreditneugeschäftes von 450 Mio. EUR gut zu erreichen sein. Dies würde das Kreditvolumen zum Geschäftsjahresende 2026 auf 3,2 Mrd. EUR ansteigen lassen. Derzeit befinden sich rund 200 Mio. EUR an Kreditvergaben in Vorbereitung und weitere 70 Mio. EUR in fortgeschrittenen Verhandlungen. Zusätzliche Kreditanfragen in Höhe von 500 Mio. EUR dürften sich ebenfalls positiv auf das Neugeschäft auswirken. Erwähnenswert ist hierbei der Einstieg im ersten Quartal 2026 in den Bereich der Finanzierung von Batterieenergiespeichersystemen, bei dem erstmals Kredite in einem Volumen von rund 15 Mio. EUR vergeben wurden. Gleichzeitig hat sich der Spielraum für weiteres Kreditwachstum vergrößert. Die BaFin hat im Rahmen einer Überprüfung die festgelegte bankspezifische Kapitalanforderung um 60 Basispunkte reduziert, sodass ab April 2026 eine Gesamtkapitalanforderung von 14,97 % vorliegt. Zum 31.03.2026 verfügt die UmweltBank AG über eine Gesamtkapitalquote von 16,84 %. Die deutlich niedrigeren Gesamterträge von 15,93 Mio. EUR im ersten Quartal 2026 (VJ: 27,56 Mio. EUR) sind hauptsächlich auf das auf 0,62 Mio. EUR (VJ: 12,38 Mio. EUR) gesunkene Finanzergebnis zurückzuführen. Im Vorjahreswert war die Gewinnausschüttung einer Tochtergesellschaft als Einmaleffekt enthalten. Angesichts der rückläufigen Entwicklung der Gesamterträge verzeichnete die Umwelt-Bank AG einen Rückgang des Ergebnisses vor Steuern auf 0,23 Mio. EUR (VJ: 10,23 Mio. EUR). Dieser wurde durch einen Rückgang der operativen Kosten auf 15,57 Mio. EUR (VJ: 17,15 Mio. EUR) aufgefangen. Insbesondere im Bereich der anderen Verwaltungsaufwendungen profitierte die Gesellschaft vom Wegfall der Kosten für externe Berater sowie von gesunkenen IT-Kosten. Grundsätzlich verfolgt die Gesellschaft ein Kosten- und Effizienzprogramm, mit dem, abseits dieses Effekts (Berater, Wirtschaftsprüfer), weitere Kosteneinsparungen in Höhe von etwa 3,3 Mio. EUR erreicht werden sollen. Die vorliegenden Zahlen bewegen sich weitgehend im Rahmen unserer Erwartungen. Aufgrund der Sonderkonditionen hatten wir die Belastung auf die Zinsmarge aber etwas niedriger eingeschätzt. Deshalb passen wir das erwartete Zinsergebnis leicht auf 63,85 Mio. EUR (bisherige Schätzung: 66,28 Mio. EUR) an. Dies geht mit der Unternehmens-Guidance einher, die nun ein Zinsergebnis zwischen 60 und 65 Mio. EUR (bisher: 62,5 bis 67,5 Mio. EUR) in Aussicht stellt. Auf Ebene des erwarteten Ergebnisses vor Steuern in Höhe von 14,36 Mio. EUR (bisherige Schätzung: 14,65 Mio. EUR) hat diese Anpassung jedoch nur einen marginalen Effekt. Einerseits heben wir das Provisions- und Handelsergebnis angesichts der anstehenden Produkteinführungen an, andererseits gehen wir von leicht niedrigeren operativen Aufwendungen aus. Die Schätzungen für die kommenden Geschäftsjahre bleiben unverändert. Die leichte Prognoseanpassung hat keinen Effekt auf das im Rahmen des Residual-Einkommensmodells ermittelte Kursziel in Höhe von 9,00 EUR. Wir vergeben damit weiterhin das Rating "KAUFEN". Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=b70cfbcdec7a5f4ba0592f3f705607a4 Kontakt für Rückfragen: GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (1,4,5a,6a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung +++++++++++++++ Datum (Zeitpunkt) Fertigstellung: 04.05.2026 (08:25 Uhr) Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 04.05.2026 (10:00Uhr) --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 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