Pressestimme: 'Badische Zeitung' zum grün-schwarzen Versprechen in BaWü

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FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zum grün-schwarzen Versprechen in BaWü:

"Das grün-schwarze Versprechen vom schlanken Staat ist kein kleines. Wenn Özdemir jetzt das Thema Staatsmodernisierung zur Chefsache macht, wird er auch entsprechende Ergebnisse liefern müssen. Doch Verwaltungsmühlen mahlen langsam, und ihre Kultur zu ändern, ist eine Herkulesaufgabe. Es ist gut, dass die Grünen vorangehen und die Zahl ihrer Staatssekretäre wenigstens etwas reduzieren. Unterm Strich aber wird sich die Zahl der Staatssekretäre auf Betreiben der CDU hin nicht wesentlich verringern. Dabei wäre dies ein noch deutlicheres Zeichen von beiden Koalitionspartnern gewesen, dass sich tatsächlich etwas ändert. Ein Zeichen der Glaubwürdigkeit, dass Grüne und Schwarze es ernst meinen mit ihrem Vorhaben, einen schlanken Staat zu schaffen./yyzz/DP/he

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