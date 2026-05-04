Pressestimme: 'Die Rheinpfalz' zu der Kommunikation der Regierung

dpa-AFX · Uhr
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LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Die Rheinpfalz" zu der Kommunikation der Regierung:

"Diese Bundesregierung hat ein Kommunikationsproblem. Der Kanzler spricht oft, als sei das Land ein einziger Sanierungsfall. Er sagt, was nicht mehr geht, was zu teuer ist, was sich ändern muss. Doch das Bild des Landes nach den Reformen bleibt unscharf. Welches Deutschland soll aus mehr Arbeit und besserer Wettbewerbsfähigkeit entstehen? Das ist mehr als ein Stilproblem. Und Merz trägt dafür einen Großteil der Verantwortung. Schlechte Politik wird durch gute Worte nicht besser. Aber notwendige Politik kann an schlechten Worten scheitern. Eine Regierung, die Reformen will, darf Menschen nicht nur als Kostenfaktor ansprechen. Sie muss sie als Teil eines gemeinsamen Aufbruchs gewinnen."/yyzz/DP/he

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