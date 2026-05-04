Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zur deutschen Außenpolitik

dpa-AFX · Uhr
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KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zur deutschen Außenpolitik:

"Deutschlands Kernproblem ist wiederum hausgemacht: Ein Land kann international nur so stark auftreten, wie es im Inneren gefestigt ist. Solange Deutschland wirtschaftlich nicht wieder auf die Beine kommt, mit gesellschaftlicher Spaltung kämpft und eine zerstrittene Regierungskoalition das Bild prägt, kann Berlin nicht zum einflussreichen Akteur aufsteigen. Machtmenschen wie Trump nutzen Schwäche sofort aus - wie man erst kürzlich an seiner Häme in Richtung Kanzler Friedrich Merz (CDU) gemerkt hat."/yyzz/DP/he

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