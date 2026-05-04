Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zum Drama um den Wal Timmy

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zum Drama um den Wal Timmy:

"Der Wal Timmy kommt zur perfekten Zeit - für eine Gesellschaft, die lieber Emotionen inszeniert, als Probleme zu lösen. Während Krisen eskalieren, wird ein Tier zur moralischen Bühne: Mitgefühl ersetzt Handlungsfähigkeit. Der Fall legt staatliche Schwäche offen. Zuständigkeiten zerfasern, Verantwortung wird delegiert, Führung bleibt aus. Warum handeln nicht eigene Experten? Wenn schon ein Einzelfall Unsicherheit erzeugt, wie belastbar ist staatliches Krisenmanagement? Gleichzeitig verdrängt Inszenierung die Expertise. Die emotionale Dynamik öffnet Raum für Aktivisten und Selbstdarsteller, deren Legitimation unklar bleibt. Im Kern zeigt sich ein gestörtes Naturverständnis: Ein krankes Tier darf nicht mehr sterben, jeder natürliche Verlauf gilt als Versagen. Eingreifen wird zum moralischen Zwang. Timmy ist kein Einzelfall, sondern ein Symptom - für eine Gesellschaft im Kontrollverlust und einen Staat, der sich vor Führung drückt."/yyzz/DP/he

Das könnte dich auch interessieren

Abgaben auf Autos und Lastwagen
Trumps neue Zollpläne treffen vor allem Deutschlandgestern, 15:14 Uhr · dpa-AFX
Trumps neue Zollpläne treffen vor allem Deutschland
Clemens Fuest
Ifo-Präsident warnt wegen US-Zöllen vor Rezessiongestern, 07:29 Uhr · dpa-AFX
Ifo-Präsident warnt wegen US-Zöllen vor Rezession
Bericht von Bloomberg
Japan interveniert mit hohen Beträgen am Devisenmarkt01. Mai · dpa-AFX
Japan interveniert mit hohen Beträgen am Devisenmarkt
Weitere Artikel