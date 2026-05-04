PURE Funds AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

PURE Swiss Opportunity REF (PSO) Eckdaten der Kapitalerhöhung im Mai 2026



04.05.2026 / 18:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR I Zug, 4. Mai 2025

Emissionsvolumen: CHF 122 Mio. durch die Ausgabe von maximal 946’450 neuen Anteilen

Zeichnungsfrist: 11. Mai bis zum 22. Mai 2026

Liberierung: 29. Mai 2026

Ausgabepreis: CHF 128.80 pro Anteil

Kapitalerhöhung

Die Fondsleitung PURE Funds AG führt vom 11. Mai bis 22. Mai 2026 für den PSO eine Kapitalerhöhung in einem Umfang von CHF 122 Mio. durch.

Die Emission erfolgt kommissionsweise («best effort basis») im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebots in der Schweiz. Auf jeden bestehenden Anteil entfällt ein (1) Bezugsrecht. Neun (9) Bezugsrechte berechtigen zum Erwerb von fünf (5) neuen Anteilen zum Emissionspreis in Schweizer Franken.

Bezugsrechte können vom 11. Mai bis 20. Mai 2026 an der SIX Swiss Exchange gehandelt werden. Nicht genutzte Bezugsrechte verfallen nach Ablauf der Bezugsfrist. Die Ausgabe neuer Anteile ist auf maximal 946’450 begrenzt. Die Liberierung für die neu ausgegebenen Anteile ist am 29. Mai 2026. Nicht gezeichnete Anteile werden allenfalls nicht ausgegeben, wodurch sich der Ausgabebetrag entsprechend verringern kann. Die genaue Anzahl der neu auszugebenden Anteile wird nach Ablauf der Bezugsfrist auf der Grundlage der eingegangenen Zeichnungen festgelegt. Die Anleger werden bis spätestens am 29. Mai 2026 über die endgültige Anzahl der neuen Anteile informiert.

Verwendung des Kapitals

Ziel ist es, strategiekonform die Wohnquote sowie die Lage- und Objektqualität des Portfolios weiter zu steigern. Diese Massnahmen tragen zur weiteren Diversifikation des Portfolios bei, erhöhen das Ertragspotenzial nachhaltig und ermöglichen attraktive Ausschüttungen für die Anleger. Für die zeitnahe Verwendung des Kapitals besteht bereits eine umfangreiche Pipeline an attraktiven Akquisitionsobjekten.

Bedingungen der Kapitalerhöhung

Emissionsvolumen Rund CHF 122 Mio. Bezugsverhältnis 9 zu 5 – Neun (9) bisherige Anteile berechtigen zum

Bezug von fünf (5) neuen Anteilen Bezugs- bzw. Ausgabepreis CHF 128.80 netto je Anteil Art der Emission Die Emission wird kommissionsweise

(«best effort basis») im Rahmen eines öffentlichen

Bezugsangebots in der Schweiz durchgeführt Anzahl bestehende Anteile 1'703’612 Anzahl neue Anteile Maximal 946’450 Zeichnungsfrist 11. Mai bis 22. Mai 2026

(12.00 Uhr CEST) Bezugsrechtshandel 11. Mai bis 20. Mai 2026

an der SIX Swiss Exchange Stichtag (Record Date) Zuteilung der Bezugsrechte 12. Mai 2026 (nach Handelsschluss); ab 11. Mai 2026 werden die Anteile ex-Bezugsrecht gehandelt. Liberierung der neuen Anteile 29. Mai 2026 Handelswährung CHF Valorennummer/ISIN/Tickersymbol Valor: 55 585 462 / ISIN: CH0555854626 / PSO Valorennummer/ISIN (Bezugsrecht) Valor: 154 946 989 / ISIN: CH1549469893

Über PURE Funds AG

Partnership, Unique, Return und Engagement – das ist PURE. Die PURE Funds AG ist eine von der FINMA bewilligte, unabhängige und privat gehaltene Fondsleitung. Wir verwalten und vertreiben eigene Fondslösungen mit Fokus auf Investments in Immobilien. Zudem bieten wir Beratung, Asset und Portfolio Management sowie die Abwicklung von Immobilientransaktionen für Dritte an. Durch unser innovatives und leidenschaftliches Handeln kreieren wir Chancen, schaffen Werte und gestalten gemeinsam mit unseren Partnern die Zukunft. Wir hinterfragen und optimieren bewährte Geschäftsfelder, sind agil und realisieren Opportunitäten mit Weitsicht.

Weitere Informationen und Kontakt

PURE Funds AG | T +41 41 726 19 19 | info@pure.swiss | www.pure.swiss

CEOI Flavio Lauener I T +41 41 726 19 10 Iflavio.lauener@pure.swiss

Head Investment Management | Michael Kirschner | T +41 41 726 19 13 | michael.kirschner@pure.swiss

Investor Relations | Beat Blattner | T +41 41 726 19 19 | beat.blattner@pure.swiss

Disclaimer

Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen oder Art. 27ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG noch ein Basisinformationsblatt dar. Sie stellt auch kein Angebot oder eine Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von Fondsanteilen dar, sondern dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Historische Wertentwicklungen dürfen nicht als Gewähr für gegenwärtige oder zukünftige Wertentwicklung oder Erträge interpretiert werden. Die Wertentwicklung lässt die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Diese Medienmitteilung kann Aussagen enthalten, die in die Zukunft gerichtet sind und mit Unsicherheiten und Risiken behaftet sind und sich ändern können. Sämtliche auf die Zukunft bezogene Aussagen beruhen auf Daten, die der PURE Funds AG zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Medienmitteilung vorlagen. PURE Funds AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsorientierte Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ähnlichem zu aktualisieren. Die für einen Investitionsentscheid allein verbindlichen Unterlagen, insbesondere der Emissionsprospekt, der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag sowie der jeweils aktuelle Jahresbericht und das Basisinformationsblatt können kostenlos bei der Fondsleitung, der PURE Funds AG, Gotthardstrasse 14, 6300 Zug oder bei der Depotbank, der Banque Cantonale Vaudoise, Case Postale 300, 1001 Lausanne, angefordert werden. Diese Medienmitteilung richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Geschäftssitz ausserhalb der Schweiz. Insbesondere darf diese Medienmitteilung weder in die Vereinigten Staaten versandt oder mitgenommen werden noch darf sie an eine US-Person (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültiger Fassung) abgegeben werden.

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: PURE Funds AG Gotthardstrasse 14 6300 Zug Schweiz E-Mail: info@pure.swiss Internet: pure.swiss ISIN: CH0555854626 Valorennummer: 55585462 EQS News ID: 2320082

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2320082 04.05.2026 CET/CEST