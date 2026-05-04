Qualcomm - Mit Nachholpotenzial?

Gap-Trading-Ansätze finden wir extrem spannend. Dabei interpretieren wir auftretende Kurslücken prozyklisch in Bewegungsrichtung. Entsprechend stellen Aufwärtskurslücken ein Signal der Stärke dar. Genau das ist die Ausgangslage bei Qualcomm-Aktie, wo es zuletzt sogar zu zwei Aufwärtsgaps kam! Zusätzlich entstehen auch in den höheren Zeitebenen einige mutmachende Signale. Hervorheben möchten wir das MACD-Kaufsignal auf Wochenbasis – und zwar auf historisch niedrigem Niveau – sowie das „bullish engulfing“ im Monatsbereich. D. h. der Körper der Aprilkerze umschließt das Pendant des Vormonats vollständig. Das finale Startsignal liefert nun der Spurt über den Abwärtstrend seit Oktober 2025 (akt. bei 155,00 USD), zumal dieser zusammen mit der 200-Tage-Linie (akt. bei 156,72 USD) ein echtes charttechnisches „Brett“ darstellte. Dank des Befreiungsschlags, markieren die Hochpunkte bei gut 180 USD das nächste Anlaufziel. Unter Money Management-Gesichtspunkten bietet sich die beschriebene Ausbruchszone im Zusammenspiel mit dem jüngsten Aufwärtsgap als Absicherung auf der Unterseite an.

Qualcomm (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Qualcomm

Quelle: LSEG, tradesignal²

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