ROUNDUP/Aktien New York: Dow moderat im Minus - Iran-Krieg bleibt im Fokus

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte sind mit uneinheitlicher Tendenz in die neue Börsenwoche gestartet. Im Anlegerfokus standen Meldungen rund um den Iran-Krieg. Der Dow Jones Industrial sank am Montag zuletzt um 0,4 Prozent auf 49.303 Punkte. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,1 Prozent auf 7.236 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,3 Prozent auf 27.786 Punkte nach oben.

Die USA dementierten, dass die iranischen Streitkräfte ein US-Kriegsschiff mit Raketen getroffen haben. Das für den Nahen Osten zuständige Regionalkommando Centcom teilte mit, entsprechende Berichte iranischer Medien seien falsch. Für etwas Hoffnung sorgte die Nachricht, dass zwei Handelsschiffe, die unter US-Flagge fahren, nach Angaben des US-Militärs die Straße von Hormus passiert hätten. Die neue Initiative zielt darauf ab, die für den weltweiten Ölhandel wichtige Meerenge für die Schifffahrt wieder freizumachen.

Der Videospiele-Händler Gamestop will die viel größere Online-Handelsplattform Ebay übernehmen. Das Angebot ist rund 56 Milliarden US-Dollar schwer, und zwar in Form von Bargeld und Aktien, wie Gamestop-Chef Ryan Cohen dem "Wall Street Journal" sagte. Nach einer Übernahme will er das fusionierte Unternehmen führen. Gamestop bietet 125 US-Dollar je Ebay-Aktie. Das entspreche einem Aufpreis von 20 Prozent auf den Schlusskurs von Freitag, betonte Cohen. Die Ebay-Papiere stiegen im frühen Handel um 6,6 Prozent auf 111 Dollar, während die Gamestop-Titel um 5,3 Prozent nachgaben.

Die Aktien der Logistik-Riesen Fedex und UPS verbuchten starke Kursverluste, nachdem der Handelskonzern Amazon erweiterte Logistikangebote angekündigt hatte. Amazon will seine Logistikkapazitäten anderen Unternehmen zugänglich machen und damit zu einem bedeutenden Konkurrenten für Paketdienstleister und Luftfrachtunternehmen werden. Die Fedex-Papiere büßten 8,3 Prozent ein, jene von UPS verloren 8,6 Prozent.

Nachbörslich könnten zudem die Aktien des Software-Unternehmens Palantir und die auf Breitbandzugänge für Telekomnetzwerk-Betreiber spezialisierte Adtran Holdings Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Beide werden über ihr abgelaufenes erstes Quartal berichten./edh/jha/