Russland verkündet Waffenruhe für 8. und 9. Mai
dpa-AFX · Uhr
MOSKAU (dpa-AFX) - Russland hat für den 8. und 9. Mai eine Waffenruhe im Krieg gegen die Ukraine angeordnet. Damit folge die Armee einer Anordnung von Präsident Wladimir Putin, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit./ast/DP/he
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