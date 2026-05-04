Russland verkündet Waffenruhe für 8. und 9. Mai

dpa-AFX · Uhr
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MOSKAU (dpa-AFX) - Russland hat für den 8. und 9. Mai eine Waffenruhe im Krieg gegen die Ukraine angeordnet. Damit folge die Armee einer Anordnung von Präsident Wladimir Putin, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit./ast/DP/he

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