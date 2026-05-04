Zukäufe von Prior Labs und Dremio

SAP investiert über eine Milliarde in KI

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
KI
Artikel teilen:
Quelle: Dennis Diatel/Shutterstock.com

(dpa-AFX) - Europas größter Softwarehersteller SAP baut sein Angebot rund um Künstliche Intelligenz mit zwei Übernahmen aus. Das Unternehmen kauft den deutschen Anbieter Prior Labs und will in den kommenden vier Jahren mehr als eine Milliarde Euro in die Freiburger investieren, wie der Dax-Konzern am Montag in Walldorf mitteilte.

Prior Labs sei ein Pionier für sogenannte Tabellarische Foundation Models (TFM), die KI-Modellen ein besseres Zahlen-, Tabellen- und Statistikverständnis ermöglichen sollen. Prior Labs solle nach der Übernahme eigenständig bleiben, SAP will die Firma zu einem weltweit führenden Frontier-KI-Labor für strukturierte Daten ausbauen.

Zudem plant SAP die US-Firma Dremio zu kaufen. Darüber will der Konzern SAP- und Nicht-SAP-Daten bei seinen Kunden integrieren, um KI-Agenten mit den Unternehmensdaten arbeiten zu lassen. Angaben zu den Kaufpreisen für die Übernahmen machte SAP nicht./men/nas

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
SAP
D
DAX

Das könnte dich auch interessieren

Schwächster Dax-Wert 2026
SAP-Aktie: Erholung vor der Sapphire-Konferenzheute, 08:07 Uhr · dpa-AFX
SAP-Aktie: Erholung vor der Sapphire-Konferenz
Gewinne vor dem Wochenende
Rekordjagd bei US-Aktien geht weiter – Apple treibt an01. Mai · dpa-AFX
Der Eingang der Nasdaq in New York.
Aktienkurs auf Rekord
Alphabet wächst stärker als erwartet30. Apr. · dpa-AFX
Alphabet wächst stärker als erwartet
Online-Versandhändler
KI-Boom treibt Cloud-Geschäft von Amazon an30. Apr. · dpa-AFX
KI-Boom treibt Cloud-Geschäft von Amazon an
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 03.05.2026
Die Mag Seven treiben den Markt – doch ein Risiko bleibtgestern, 18:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Merz' Rentenbefund ist richtig, Aktien sind die Lösung02. Mai · Acatis
Alle Plus-Analysen