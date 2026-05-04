Selenskyj fordert gemeinsame europäische Stimme bei Friedensgesprächen

Brüssel, ⁠04. Mai (Reuters) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert eine stärkere Rolle Europas bei künftigen Friedensgesprächen. Es sei wichtig, dass Europa mit einer Stimme spreche ‌und an den Verhandlungen teilnehme, sagte Selenskyj am Montag in einer Rede auf dem Gipfel ⁠der Europäischen ⁠Politischen Gemeinschaft in der armenischen Hauptstadt Jerewan. "Wir stehen in Kontakt mit den USA und verstehen deren Ansichten und Positionen", erklärte er. Es müsse jedoch ein praktikables diplomatisches Format gefunden ‌werden, bei dem Europa in ‌jedem Fall mit am Tisch sitze.

Zudem treibt die Ukraine ein Drohnen-Abkommen mit der Europäischen Union voran. ⁠Er habe sich mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der ‌Leyen am Rande des ⁠Gipfels darauf verständigt, die Arbeit an der Vereinbarung fortzusetzen, teilte Selenskyj auf der Plattform X mit. Dabei seien Details der künftigen ‌Sicherheitskooperation erörtert worden. ⁠In seiner Rede bekräftigte der ⁠Präsident zudem seine Forderung nach weiterer militärischer Unterstützung. Sein Land benötige neue Hilfspakete über den sogenannten PURL-Mechanismus, der den dringendsten militärischen Bedarf der Ukraine bündelt. Dies sei nötig, um sich gegen Angriffe mit ballistischen Raketen aus Russland verteidigen zu können.

(Bericht von Inti Landauro, ⁠Anna PruchnickaBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)