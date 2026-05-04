Selenskyj kündigt Waffenruhe ab Mittwoch an

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KIEW (dpa-AFX) - Kurz nach einer russischen Erklärung hat die Ukraine ebenfalls eine Waffenruhe angekündigt. "Wir verkünden eine Waffenruhe, beginnend ab 0.00 Uhr (23.00 Uhr MESZ) in der Nacht vom 5. auf den 6. Mai", teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit./ast/DP/he

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