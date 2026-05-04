Sell in May? | Gewinnmitnahmen nach starkem April | GameStop Deal

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Die Dow-Futures verlieren zum Wochenstart rund 200 Punkte, nachdem neue Spannungen mit Iran die Ölpreise deutlich nach oben treiben. WTI springt über 105 Dollar, Brent über 111 Dollar – belastet von Berichten über blockierte Schiffe und angebliche Zwischenfälle nahe der Straße von Hormus. US Central Command dementiert allerdings, dass ein US-Kriegsschiff getroffen wurde. Gleichzeitig startet Trump sein „Project Freedom“, mit dem festsitzende Frachtschiffe aus Hormus herausgelotst werden sollen. Trotz starker Earnings und KI-Rückenwind bleibt der Markt damit zwischen Rekordlaune und geopolitischem Ölpreis-Schock gefangen.



00:00 Intro | Begrüßung

01:01 Wichtige Termine | Marktüberblick | Ölpreis & Anleihen

04:33 Fear & Greed Index | S&P und Nasdaq im Rückblick

06:13 Blick auf den April

08:18 Apple übertrifft Erwartungen

09:42 Wochenausblick (Konjunkturdaten, Arbeitsmarkt u.a.)

10:35 Gewinne schlagen Schlagzeilen | Iran-USA-Konflikt bleibt Risiko

14:00 Airlines unter Druck | Lieferkettenprobleme | Ölproduktion

17:02 Trump-Zustimmungswerte und Kritik an Wirtschaftspolitik

18:28 Norwegian Cruise Line senkt Ausblick | Tyson Foods

21:06 Berkshire Hathaway mit solidem Quartal

22:32 Pentagon kooperiert mit Tech-Konzernen bei KI | SanDisk

24:42 Analysten zu Globalfoundries, AMD, Ally Financial u.v.a.

27:02 Fazit zur Marktlage

27:55 Saisonalität | April-Rally und Ausblick für Mai







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