Energietechnik-Konzern
Siemens Energy investiert 155 Millionen Euro in Österreich
Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: T. Schneider/Shutterstock.com
Der deutsche Energietechnik-Konzern Siemens Energy baut seine Präsenz in Österreich mit einer Investition von 155 Millionen Euro aus. Das Geld fließe in die Standorte in Linz und Weiz, teilte das Wirtschaftsministerium in Wien am Montag mit. Durch die Projekte sollen bis zu 180 neue Arbeitsplätze entstehen.
Im oberösterreichischen Linz baut das Unternehmen für 60 Millionen Euro ein neues Servicewerk für Leistungstransformatoren. In Weiz in der Steiermark fließen 95 Millionen Euro in die Erweiterung der Transformatoren-Produktion. Der Bund fördert die Vorhaben mit Millionenbeträgen.
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