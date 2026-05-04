Energietechnik-Konzern

Siemens Energy investiert 155 Millionen Euro in Österreich

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Erneuerbare Energien
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Quelle: T. Schneider/Shutterstock.com

Der deutsche Energietechnik-Konzern Siemens Energy baut seine Präsenz in Österreich mit ‌einer Investition von 155 Millionen Euro aus. Das Geld ⁠fließe ⁠in die Standorte in Linz und Weiz, teilte das Wirtschaftsministerium in Wien am Montag mit. Durch die ‌Projekte sollen bis ‌zu 180 neue Arbeitsplätze entstehen.

Im oberösterreichischen Linz baut ⁠das Unternehmen für 60 Millionen ‌Euro ein ⁠neues Servicewerk für Leistungstransformatoren. In Weiz in der Steiermark fließen 95 Millionen ‌Euro ⁠in die Erweiterung der ⁠Transformatoren-Produktion. Der Bund fördert die Vorhaben mit Millionenbeträgen.

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