Trading-Chance Amazon: Allzeithoch!

Was macht Amazon?

Ein wichtiges Segment von Amazon ist der Online-Handel, wo Amazon als Plattform für den Kauf und Verkauf einer breiten Palette von Produkten dient. Neben dem Verkauf von Waren unter eigenem Namen bietet Amazon auch anderen Händlern die Möglichkeit, ihre Produkte über die Amazon-Plattform zu verkaufen. Ein weiteres bedeutendes Geschäftsfeld ist der Bereich der Cloud-Computing-Services unter der Bezeichnung Amazon Web Services (AWS), der eine Vielzahl an Dienstleistungen wie Rechenleistung, Datenbankspeicher und Content Delivery Networks anbietet. AWS gilt als führender Anbieter im Cloud-Sektor und bedient eine umfangreiche Kundenbasis, zu der sowohl Start-ups als auch große Unternehmen und öffentliche Institutionen zählen. Außerdem ist Amazon im Streaming-Bereich mit Amazon Prime Video aktiv und tritt als Produzent und Anbieter von Film- und Serieninhalten auf. Des Weiteren entwickelt und produziert Amazon eigene Konsumelektronik, bekannt unter anderem durch den E-Book-Reader Kindle, die Sprachassistentin Alexa und die smarten Lautsprecher der Echo-Serie. Dieser Bereich wird als Consumer Electronics bezeichnet. Darüber hinaus betreibt Amazon physische Einzelhandelsgeschäfte wie Buchläden und den Lebensmittelhändler Whole Foods Market. Das Unternehmen expandiert auch in den Bereich der digitalen Zahlungsdienste und bietet mit Amazon Pay eine E-Commerce-Zahlungslösung an.

Das Unternehmen im Portrait

Amazon hat sich seit seiner Gründung im Jahr 1994 von einem kleinen Online-Buchhändler zu einem der mächtigsten Technologie- und Infrastrukturkonzerne der Welt entwickelt. Die Historie des Unternehmens unter Jeff Bezos und später Andy Jassy ist geprägt von einer radikalen Kundenorientierung und der Bereitschaft, kurzfristige Gewinne massiven Reinvestitionen zu opfern. Diese Strategie führte dazu, dass Amazon heute eine dominante Marktstellung einnimmt, die weit über den E-Commerce hinausgeht. Mit der Cloud-Sparte Amazon Web Services (AWS) kontrolliert das Unternehmen das Rückgrat des modernen Internets, während das Prime-Ökosystem Millionen von Haushalten weltweit fest an die Handelsplattform bindet. Dennoch steht der Konzern vor wachsenden Herausforderungen, da der Wettbewerb in allen Kernbereichen aggressiver wird. Im klassischen Online-Handel setzen preisaggressive Anbieter wie Temu und Shein die Margen unter Druck, während im stationären und digitalen Handel der US-Riese Walmart erfolgreich seine Logistikvorteile ausspielt.

In der Cloud-Sparte AWS liefern sich Microsoft Azure und Google Cloud ein kostspieliges Wettrüsten, insbesondere bei der Bereitstellung von Infrastruktur für künstliche Intelligenz. Diese technologische Transformation zwingt Amazon im Jahr 2026 zu Rekordinvestitionen von rund 200 Milliarden US-Dollar, was zwar die Zukunftsfähigkeit sichern soll, kurzfristig jedoch den freien Cashflow massiv belastet und die Anleger nervös stimmt. Die Börsenbewertung spiegelt diese Ambivalenz wider. Während Analysten das Unternehmen aufgrund seiner robusten Marktstellung und des hohen Wachstums im Bereich Retail Media (Werbung) oft mit Kurszielen über der 250-Dollar-Marke bewerten, reagiert der Aktienkurs empfindlich auf die hohen Investitionsausgaben. Die Aktie wird aktuell verstärkt als Infrastrukturwette auf KI wahrgenommen, wobei das Kurs-Gewinn-Verhältnis im Vergleich zu den Vorjahren zwar historisch moderat ausfällt, die Erwartungshaltung an die Profitabilität von AWS jedoch enorm hoch bleibt. Zu den fundamentalen Stärken Amazons gehören die beispiellose logistische Effizienz, der tiefe Burggraben durch das Prime-Modell und die hochprofitable Werbesparte, die stabilisierend wirkt. Eine wesentliche Schwäche bleibt hingegen die Abhängigkeit von der Cloud-Sparte als Gewinnmotor, da das Handelsgeschäft oft nur hauchdünne Margen erzielt. Zudem sieht sich der Konzern einem verschärften regulatorischen Druck und drohenden Kartellverfahren ausgesetzt, die das Geschäftsmodell in der Zukunft einschränken könnten. Ob die aktuelle Strategie, "All-in" beim Thema KI zu gehen, aufgeht, wird maßgeblich davon abhängen, wie effizient Amazon die teure Infrastruktur in neue, margenstarke Dienste ummünzen kann.

Bahn frei für weitere Kursgewinne

Zwar schwankt der Aktienkurs in den jüngsten acht Jahren mehr, als zuvor. Das ist angesichts zahlreicher Turbulenzen und geopolitischer Krisen auch wenig verwunderlich. Doch die Papiere des Onlinehändlers erholen sich auch stets sehr dynamisch. Vorigen Monat erreichte der Aktienkurs ein neues Allzeithoch, womit die Situation als „widerstandsfrei“ bezeichnet werden darf. Unterstützungen finden wir bei 258, 242, sowie 196 und 188 US-Dollar. Im Normalfall sollten aber bereits die beiden erstgenannten Supports halten und den Kurs wieder nach oben werfen. Für längerfristige Engagements kann unterhalb von 188 Dollar eine Katastrophen-Absicherung platziert werden. Klettert der Kurs abermals auf ein neues Verlaufshoch, so können Trendfolger gar zukaufen.

Quelle: www.tradingview.com

Fundamentale Kennzahlen

Das Unternehmen liefert Zahlen der Superlative. Zwischen 2016 und 2026 vervielfachte man den Gewinn von damals 0,24 auf heute 8,16 Dollar je Aktie. Bis 2029 soll der Profit auf 14,84 US-Dollar weiter verbessert werden. Der Operative Cashflow soll sich von derzeit 13,88 auf 23 Dollar beinahe verdoppeln. Die Netto-Marge ist für den Onlinehandel mit 12,22 Prozent außergewöhnlich gut. Und das Beste: Die Aktie ist mit einem derzeitigen Kurs-/Gewinn-Verhältnis von 26 weit unter dem langfristigen Durchschnitts-KGV, welches bei 41,9 gelegen ist.

Fazit

Wir können kein Haar in der Suppe finden. Eine absolute Top-Aktie, bei der der größte Fehler in der Vergangenheit war, wenn man nicht investiert gewesen ist. Die Aussichten für weitere Kursgewinne stehen ausgezeichnet, so dass sich hier eindeutig eine Long-Chance eröffnet. Dafür haben wir ein geeignetes Produkt ausgesucht, das wir Ihnen nachfolgend vorstellen möchten.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Amazon

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Basispreis und Knockout gleichauf bei 218,703 Dollar. Bei einem aktuellen Kurs von 268 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von 5,27. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Der Stop-Loss im gehandelten Produkt bietet sich bei 0,20 Euro an. Die WKN lautet BY33ZQ.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: keine

Unterstützungen: 258, 242, 196 und 188

USD Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Amazon

Basiswert Amazon WKN BY33ZQ ISIN DE000BY33ZQ7 Basispreis 218,703 USD K.O.-Schwelle 218,703 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 5,27 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.