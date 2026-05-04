Trendwende geglückt: Warum diese MDax-Aktie jetzt spannend ist

onvista · 04.05.2026, 13:01 Uhr Uhr

Ein MDax-Titel hat vom Hoch binnen eines Jahres rund 50 Prozent nachgegeben. Jetzt stehen die Chancen auf ein Comeback gut. Wir zeigen, wo die entscheidenden Marken im Chart liegen.