Trendwende geglückt: Warum diese MDax-Aktie jetzt spannend ist
onvista · Uhr
Ein MDax-Titel hat vom Hoch binnen eines Jahres rund 50 Prozent nachgegeben. Jetzt stehen die Chancen auf ein Comeback gut. Wir zeigen, wo die entscheidenden Marken im Chart liegen.
Quelle: Adobe.com/maurice norbert
Nach einer erfolgreichen Konsolidierung nimmt die Dynamik wieder zu. Technische Indikatoren signalisieren Unterstützung – ein spannender Zeitpunkt für Trader, die jetzt mit enger Absicherungsmöglichkeit auf steigende Kurse setzen können.
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