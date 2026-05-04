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Trendwende geglückt: Warum diese MDax-Aktie jetzt spannend ist

onvista · Uhr

Ein MDax-Titel hat vom Hoch binnen eines Jahres rund 50 Prozent nachgegeben. Jetzt stehen die Chancen auf ein Comeback gut. Wir zeigen, wo die entscheidenden Marken im Chart liegen.

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Jemand handelt einen MDax-ETF.
Quelle: Adobe.com/maurice norbert

Nach einer erfolgreichen Konsolidierung nimmt die Dynamik wieder zu. Technische Indikatoren signalisieren Unterstützung – ein spannender Zeitpunkt für Trader, die jetzt mit enger Absicherungsmöglichkeit auf steigende Kurse setzen können.

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