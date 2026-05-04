Ukraine: Russland verstärkt Drohnenangriffe auf Häfen massiv

Kiew, ⁠04. Mai (Reuters) - Russland hat ukrainischen Angaben zufolge seine Angriffe auf die Hafeninfrastruktur des Nachbarlandes in diesem Jahr massiv verstärkt. In den ersten vier ‌Monaten des Jahres 2026 seien mehr als 800 Drohnen eingesetzt worden, teilte die Regierung in ⁠Kiew ⁠am Montag mit. Das seien mehr als zehnmal so viele wie im Vorjahreszeitraum. Trotz der fast täglichen Angriffe auf die südliche Region Odessa am Schwarzen Meer seien seit Jahresbeginn ‌mehr als 30 Millionen Tonnen ‌Fracht in den ukrainischen Häfen umgeschlagen worden, erklärte Infrastrukturminister Oleksij Kuleba.

Geöffnete Seehäfen sind für die ⁠Kriegswirtschaft der Ukraine von entscheidender Bedeutung. Die Exporte, ‌die hauptsächlich aus Getreide ⁠und geringeren Mengen Metall bestehen, sind eine wichtige Quelle für Deviseneinnahmen im Abwehrkampf gegen Russland. Seit Beginn der russischen Invasion ‌im Februar 2022 ⁠seien mehr als 900 Hafenanlagen ⁠beschädigt oder teilweise zerstört worden, teilte Kuleba über den Kurznachrichtendienst Telegram mit. Zudem seien 177 zivile Schiffe von den Angriffen betroffen. Daten der Zentralbank zufolge stiegen die ukrainischen Warenexporte im März im Vergleich zum Vorjahresmonat lediglich um 0,6 Prozent.

(Bericht von Yuliia ⁠DysaBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Christian RüttgerBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)