Umfrage: Konjunktur-Skepsis im Euroraum sinkt - steigt für Deutschland

Berlin, 04. Mai (Reuters) - ⁠Die Einschätzung von Börsenprofis für die Konjunktur in der Euro-Zone hat sich im Mai auf niedrigem Niveau leicht verbessert. Das Stimmungsbarometer für Deutschland hingegen trübte sich weiter ein und rutschte auf den tiefsten Stand seit Januar 2025, wie die Beratungsfirma Sentix am Montag zu ihrer monatlichen Umfrage unter 984 Anlegern mitteilte. Das Stimmungsbarometer für die Euro-Zone stieg im Mai überraschend um knapp drei ‌Punkte auf minus 16,4 Zähler. Ökonomen hatten mit einem Rückgang auf minus 21 Punkte gerechnet. "Damit sehen die Anleger zumindest keine weitere Verschärfung aus dem schwelenden Iran-Krieg", erklärte Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner. "Allerdings bleiben die Inflationssorgen hoch."

Der Sentix-Index war nach ⁠Beginn des Kriegs ⁠im Nahen Osten zwei Monate in Folge deutlich gesunken. Nun hellte sich der Blick der Investoren sowohl auf die Lage als auch auf die Aussichten für die Konjunktur im Euroraum auf. "Beide Indizes bleiben aber im negativen Bereich, und damit bleibt eine Rezessionsgefahr akut", betonte Hübner. "In den globalen Daten zeigt sich ein stärkerer Anstieg, doch die Schwäche Deutschlands bremst die Erholung in der Euro-Zone aus." Werte für die USA und Asien hellten sich auf.

"Die Welt hat einen Teil des Energiepreisschocks ‌verdaut", kommentierte Chefvolkswirt Alexander Krüger von der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank die ‌Daten. "Aus dem Gröbsten ist sie damit noch nicht heraus, die Absturzgefahr ist aber gesunken." Höhere Energiepreise bremsten die Wirtschaft, werfen sie demnach aber nicht um. "Das Ergebnis dürfte auch die Hoffnung auf eine Verhandlungslösung im Nahostkonflikt spiegeln", sagte Krüger.

"DEUTSCHE KONJUNKTUR NACHHALTIG UND NEGATIV ABGEKOPPELT"

Allerdings ⁠schwächelt die Wirtschaft hierzulande noch. "Deutschland befindet sich in der Krise", bilanzierte Sentix. Dies betreffe die Regierungskoalition und die Wirtschaft. "Deutschland galt als ‌Exportnation und sollte eigentlich von globalen Erholungstendenzen profitieren", erklärte Hübner. ⁠Dieser Zusammenhang gelte offensichtlich nicht mehr. "Die deutsche Konjunktur hat sich nachhaltig und negativ abgekoppelt." Der Index fiel um 3,2 auf minus 30,9 Punkte, weil Lage und Erwartungen jeweils ungünstiger eingeschätzt wurden.

Der Iran-Krieg sorgt für große Verunsicherung in der deutschen Wirtschaft, wie jüngst auch die Umfrage des Ifo-Instituts unter 9000 Führungskräften zeigte. Der Ifo-Geschäftsklimaindex - ‌als wichtigster Pulsmesser für die Konjunktur in Deutschland - sank im ⁠April auf den tiefsten Stand seit der Corona-Krise im ⁠Mai 2020. Daten vom Einkaufsmanagerindex für die deutsche Industrie zeigten ein verlangsamtes Wachstum. Das Barometer fiel im April auf 51,4 Punkte, nach 52,2 Zählern im Vormonat, wie der Finanzdienstleister S&P Global mitteilte. Das Wachstum dürfte allerdings wegen des schwierigen Umfelds "und des Absackens der Geschäftsaussichten in den negativen Bereich nur von kurzer Dauer zu sein", sagte S&P Global-Ökonom Phil Smith.

In der Europäischen Zentralbank mehren sich die Stimmen, dass die EZB auf ihrer nächsten Sitzung die Zinsen erhöhen sollte, um gegen die auf drei Prozent gestiegene Inflation vorzugehen. "Eine geldpolitische Straffung im Juni ist so gut wie unvermeidlich", erklärte der slowakische Notenbankchef Peter Kazimir.

Die hohe Inflation drückt auch die Konsumstimmung der Verbraucher in Deutschland. Das Barometer dazu ⁠sank im Mai so stark wie seit Januar 2024 nicht mehr - und damit zugleich auf den tiefsten Stand seit Februar 2023, wie der Handelsverband Deutschland (HDE) mitteilte.

(Bericht von Klaus Lauer, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)