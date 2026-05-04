Umfrage: Talfahrt der russischen Industrie hält elften Monat in Folge an

Moskau, 04. ⁠Mai (Reuters) - Die Talfahrt der russischen Industrie hat sich im April den elften Monat in Folge fortgesetzt. Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (PMI) fiel auf 48,1 von 48,3 Punkten ‌im März, wie der Finanzdienstleister S&P Global am Montag zu seiner Umfrage mitteilte. Erst ab 50 signalisiert das ⁠Barometer ein ⁠Wachstum. Die Produktion ging bereits den 14. Monat in Folge zurück, was die befragten Unternehmen mit schwacher Nachfrage und weniger neuen Aufträgen begründeten. Zudem verzeichnete die Beschäftigung den stärksten Rückgang seit vier Jahren, da Unternehmen ‌freiwerdende Stellen nicht neu besetzten.

Der Preisdruck ‌nahm unterdessen zu. Die Einkaufspreise stiegen auf den zweithöchsten Stand seit Februar 2025. Ein Sondereffekt im Januar wegen der ⁠Anhebung der Mehrwertsteuer wurde dabei ausgeklammert. Trotz der trüben Lage ‌blickten die Hersteller optimistischer in ⁠die Zukunft. Die Zuversicht stieg auf den höchsten Stand seit September 2025, was mit der Hoffnung auf eine stärkere Exportnachfrage begründet wurde. Dennoch fuhren ‌die Unternehmen ihre Einkäufe weiter ⁠zurück und bauten Lagerbestände ab, ⁠wenn auch weniger stark als noch im März.

Seit dem Überfall auf die Ukraine vor mehr als vier Jahren wurde Russland auf Kriegswirtschaft umgestellt. Darunter leiden andere Bereiche, weil in den kriegswichtigen Betrieben deutlich höhere Löhne gezahlt werden. In vielen Branchen herrscht deshalb Arbeitskräftemangel, zumal viele Russen zum Kriegsdienst eingezogen wurden.

(Bericht von Gleb ⁠Bryanski, geschrieben von Rene Wagner, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)