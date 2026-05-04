Mit 99,5 Prozent Zustimmung

Unicredit: Aktionäre unterstützen Commerzbank-Übernahme

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Quelle: monticello/Shutterstock.com

Die Aktionäre von Unicredit haben der italienischen Großbank den Weg für das Übernahmeangebot für die Commerzbank freigemacht. Auf einer außerordentlichen virtuellen Hauptversammlung stimmten am Montag 99,55 ‌Prozent des vertretenen Kapitals für die Ausgabe von bis zu 470 Millionen neuen Aktien, wie Unicredit in ⁠Mailand ⁠mitteilte. Die Papiere will Unicredit den Commerzbank-Aktionären im Tausch für ihre Aktien anbieten. Die offizielle Offerte soll am Dienstag unterbreitet werden. Dann haben die Commerzbank-Aktionäre vier Wochen Zeit, ihre Aktien UniCredit anzudienen.

Allerdings lohnt sich ‌der Tausch für sie derzeit nicht. ‌Die 0,485 Unicredit-Aktien, die die Italiener anbieten, entsprechen nur einem Wert von 31,09 Euro. Das Frankfurter Geldhaus wird ⁠damit mit gut 35 Milliarden Euro bewertet. Die Commerzbank-Aktie ‌wird an der Börse aber ⁠mit 34,29 Euro gehandelt, das sind zehn Prozent mehr.

Unicredit-Chef Andrea Orcel kommt es aber ohnehin nicht darauf an, mit dem Angebot möglichst viele ‌Commerzbank-Aktien einzusammeln. Sobald er ⁠damit nur die Schwelle von ⁠30 Prozent überschreitet, hat UniCredit nach einem halben Jahr die Möglichkeit, am Markt beliebig weitere Papiere des Frankfurter Bankhauses aufzukaufen, ohne zu einem Pflichtangebot gezwungen zu sein. Die Führung der Commerzbank sträubt sich gegen eine Übernahme und wirft Orcel ein feindliches Vorgehen vor.

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