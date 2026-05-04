Washington, ⁠04. Mai (Reuters) - Die US-Industrie hat im März deutlich mehr Aufträge an Land gezogen als erwartet. Die Bestellungen stiegen ‌um 1,5 Prozent zum Vormonat, wie das Handelsministerium am Montag in ⁠Washington mitteilte. ⁠Ökonomen hatten nur mit plus 0,5 Prozent gerechnet, nach einem Anstieg von revidiert 0,3 Prozent im Februar. Bereinigt um den schwankungsanfälligen ‌Verkehrsbereich kletterte das Neugeschäft ‌um 1,6 Prozent. Das Verarbeitende Gewerbe macht rund zehn Prozent der US-Wirtschaft ⁠aus.

Die US-Notenbank hat zuletzt erneut eine ‌Zinspause eingelegt. Sie ⁠entschied am Mittwoch zum dritten Mal in Folge, den Leitzins in der Spanne von 3,50 bis ‌3,75 Prozent ⁠zu belassen. Der Iran-Krieg ⁠und der dadurch ausgelöste Anstieg der Spritpreise haben die Inflation angeheizt, womit die von US-Präsident Donald Trump immer wieder geforderten Zinssenkungen vorerst als unwahrscheinlich gelten.

(Reuters-Büro Washington, geschrieben von Klaus LauerRedigiert von Scot ⁠W. Stevenson Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)