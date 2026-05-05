AKTIE IM FOKUS: Commerzbank macht Vortagesverluste wett nach Unicredit-Offerte
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der offiziellen Übernahmeofferte der Unicredit haben die Aktien der Commerzbank am Dienstag mit plus 3,4 Prozent auf 35,19 Euro ihre Vortagesverluste fast wettgemacht.
Für jede Commerzbank-Aktie bieten die Italiener 0,485 neue Unicredit-Aktien. Ihre Aktien kosten derzeit 67,42 Euro. Damit liegt das Gebot rechnerisch mit rund 32,70 Euro unter dem Commerzbank-Kurs. Die Unicredit erwartet aber auch nicht, damit die Kontrollmehrheit bei der Commerzbank zu erlangen.
Aktuell liegt ihr Anteil an den Frankfurtern bei knapp 30 Prozent. Die Offerte läuft bis zum 16. Juni./ag/jha/
Das könnte dich auch interessieren
RüstungsbrancheRheinmetall: Kursplus nach Trump-Plänen zum Soldatenabzuggestern, 09:13 Uhr · dpa-AFX
Mit 99,5 Prozent ZustimmungUnicredit: Aktionäre unterstützen Commerzbank-Übernahmegestern, 10:48 Uhr · Reuters
Plus-Analysen
Trading-ImpulsTrendwende geglückt: Warum diese MDax-Aktie jetzt spannend istgestern, 13:01 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 03.05.2026Die Mag Seven treiben den Markt – doch ein Risiko bleibt03. Mai · onvista