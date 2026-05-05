AKTIE IM FOKUS: Fraport auf Trendsuche nach Zahlen - Zuletzt stärker

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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Fraport sind am Dienstagmorgen nach Zahlen auf der Handelsplattform Tradegate um ihren Vortagesschluss gependelt. Nach stärkerem Start mit Anstieg auf 70,25 Euro sanken sie bis auf 67,80 Euro, bevor sie sich zuletzt wieder dem Tageshoch näherten. Mit 69,90 Euro kosten sie nun gut ein Prozent mehr als tags zuvor auf Xetra.

Analysten reagierten bisher ziemlich positiv auf die Geschäftszahlen. So sprach Guido Hoymann vom Bankhaus Metzler etwa von einem soliden Jahresstart trotz des Gegenwinds durch den Iran-Krieg. Der Sommerflugplan verspreche weiterhin leichtes Wachstum in Frankfurt, stehe aber freilich unter dem Vorbehalt der Treibstoffverfügbarkeit für die Airlines.

Auch Elodie Rall von JPMorgan bleibt nach dem operativen Ergebnis über dem Konsens optimistisch. Mit größeren Änderungen der Markterwartungen rechnet sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt allerdings aufgrund der unklaren Aussichten für die Branche nicht./ag/zb

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