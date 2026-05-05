Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax etwas höher über 24.000 Punkte - FMC rutschen ab

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem schwachen Wochenstart versucht sich der Dax am Dienstag über der runden Marke von 24.000 Punkten zu stabilisieren. Wenige Minuten nach der Eröffnung auf Xetra legte der deutsche Leitindex um 0,34 Prozent auf 24.074 Punkte zu. Die Aktien des Dialyseanbieters Fresenius Medical Care (FMC) sackten nach Quartalszahlen anfangs um fast 10 Prozent ab, dämmten das Minus dann etwas ein.

Für den MDax mit den mittelgroßen Werten ging es um 0,73 Prozent auf 30.668 Zähler hinauf. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,5 Prozent.

Im Nahost-Krieg gibt es eher Zeichen der Eskalation statt Entspannung. Das von den USA initiierte "Projekt Freiheit" zielt darauf ab, die Straße von Hormus wieder für die Schifffahrt freizumachen. Irans Außenminister bezeichnete es auf der Plattform X als "Projekt Sackgasse". Die Ölpreise bleiben auf hohem Niveau./ajx/stk