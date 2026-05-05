Aktien Frankfurt Schluss: Sinkende Energiepreise helfen Kursen voran

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Von seinem schwachen Start in den Mai hat sich der Dax am Dienstag erholt. Rückenwind erhielten die Aktienkurse von den Rohstoffmärkten, wo die Preise für Öl und Gas fielen. Für teils heftige Kursausschläge sorgten ferner die Quartalsbilanzen von Unternehmen.

Der deutsche Leitindex Dax stieg um 1,71 Prozent auf 24.401,70 Punkte. Der MDax mit den mittelgroßen Werten legte um 2,26 Prozent auf 31.132,72 Zähler zu./bek

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