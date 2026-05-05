Aktien New York: Auf Erholungskurs - Rekorde bei S&P 500 und Nasdaq 100

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den Verlusten zum Wochenauftakt haben die US-Aktienmärkte am Dienstag zugelegt. Die Anleger zeigten sich optimistisch, dass robuste Quartalsberichte von Unternehmen die Aktienkurse antreiben dürften. Zudem stützten Anzeichen, dass der Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran weiterhin Bestand hat. Dies sorgte für fallende Ölpreise und dämpfte Befürchtungen vor einem umfassenden Krieg, der die wirtschaftlichen Aussichten beeinträchtigen könnte. Tags zuvor hatten erstmals seit Beginn der Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran die Spannungen deutlich zugenommen.

Der Dow Jones Industrial schloss 0,73 Prozent höher bei 49.298,25 Punkten. Der marktbreite S&P 500 erreichte im Handelsverlauf erneut einen Höchststand und gewann letztlich 0,81 Prozent auf 7.259,22 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 , der ebenfalls ein Rekordhoch erklomm, ging es am Ende um 1,31 Prozent auf 28.015,06 Punkte nach oben./edh/he

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