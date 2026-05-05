Videoanalyse

Alphabet oder Microsoft: Welche Aktie ist interessanter?

onvista · Uhr
Artikel teilen:

Der KI-Boom geht in die nächste Phase – und das Kräfteverhältnis verschiebt sich. Microsoft dominierte zunächst mit OpenAI, doch jetzt holt Alphabet mit Cloud-Wachstum und eigenen Chips stark auf.

Während Alphabet mit Effizienz und technologischer Unabhängigkeit überzeugt, kämpft Microsoft mit steigenden Kosten und wachsender Konkurrenz.

Welche Aktie bietet jetzt das bessere Chance-Risiko-Verhältnis?

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Microsoft
Alphabet A
Alphabet C

Das könnte dich auch interessieren

Sportartikelhersteller im Vergleich
Kommt bei Nike die Trendwende oder bleibt Adidas überlegen?28. Apr. · onvista
Kommt bei Nike die Trendwende oder bleibt Adidas überlegen?
Chartzeit Marktbericht 03.05.2026
Die Mag Seven treiben den Markt – doch ein Risiko bleibt03. Mai · onvista
Die Mag Seven treiben den Markt – doch ein Risiko bleibt
Märkte heute
Novo weckt Fantasie – Apple mit Rekord-Ausblickgestern, 10:58 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Märkte heute
Palantir stark, ON Semi solide, Nebius im Höhenflugheute, 10:58 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trading-Impuls
Trendwende geglückt: Warum diese MDax-Aktie jetzt spannend istgestern, 13:01 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 03.05.2026
Die Mag Seven treiben den Markt – doch ein Risiko bleibt03. Mai · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Merz' Rentenbefund ist richtig, Aktien sind die Lösung02. Mai · Acatis
Alle Plus-Analysen