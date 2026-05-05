Alphabet oder Microsoft: Welche Aktie ist interessanter?

Der KI-Boom geht in die nächste Phase – und das Kräfteverhältnis verschiebt sich. Microsoft dominierte zunächst mit OpenAI, doch jetzt holt Alphabet mit Cloud-Wachstum und eigenen Chips stark auf.

Während Alphabet mit Effizienz und technologischer Unabhängigkeit überzeugt, kämpft Microsoft mit steigenden Kosten und wachsender Konkurrenz.

Welche Aktie bietet jetzt das bessere Chance-Risiko-Verhältnis?