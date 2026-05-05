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Amazon: Logistikoffensive als neuer Wachstumstreiber

onvista · Uhr

Amazon öffnet sein Logistiknetzwerk für Händler außerhalb der eigenen Plattform. Die Aktie profitiert, während klassische Logistikanbieter deutlich unter Druck geraten.

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Was bewegt die Aktie?

Amazon baut sein Angebot aus. Händler, die nicht auf der Amazon-Plattform verkaufen, können künftig Leistungen wie internationale Abholung, Transport, Zollabwicklung, Lagerung und Zustellung nutzen.

Damit macht Amazon sein eigenes Logistiknetzwerk stärker für externe Plattformen nutzbar. Die Infrastruktur ist inzwischen groß genug, um auch außerhalb des eigenen Marktplatzes zu skalieren. Für Amazon kann das mehrere Vorteile bringen: höhere Auslastung, niedrigere Kosten pro Paket und zusätzliche Erlöse im Logistikgeschäft.

Der Markt reagierte deutlich. Während Amazon am Vortag um 1,4 Prozent zulegte, verloren mehrere Logistikanbieter kräftig. UPS gab rund acht Prozent ab, Fedex rund neun Prozent, GXO Logistics rund 14 Prozent und Forward Air rund 20 Prozent. Auch die Deutsche-Post-Aktie stand unter Druck.

Neben der Logistik bleibt die operative Entwicklung stark. Amazon steigerte den Gewinn zuletzt um 75 Prozent und den Umsatz um 17 Prozent. In den kommenden Quartalen dürften die Gewinnsteigerungen geringer ausfallen, weil Amazon sehr hohe Investitionen in künstliche Intelligenz plant. Das Investitionsvolumen liegt bei rund 200 Milliarden Dollar. Für die Aktie gewinnt deshalb die Umsatzentwicklung kurzfristig an Bedeutung.

Charttechnik

Die große ABC-Konsolidierung liefert weiter ein Kursziel in Richtung 320 Dollar. Dieses Ziel bleibt intakt, solange der Kurs die übergeordnete Aufwärtsstruktur nicht verletzt.

Martins Einschätzung

Amazon erhält mit dem geöffneten Logistiknetzwerk einen zusätzlichen Wachstumstreiber neben AWS und künstlicher Intelligenz. Die Aktie bleibt trotz hoher Investitionen attraktiv, weil Umsatzwachstum und Skaleneffekte weiter tragen.

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