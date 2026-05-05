Was bewegt die Aktie?

Die Deutsche Post war am Vortag der schwächste Wert im Dax. Der Kurs verlor mehr als sieben Prozent. Der Auslöser liegt im Logistikmarkt: Amazon öffnet sein eigenes Netzwerk auch für Händler, die nicht auf der Amazon-Plattform verkaufen.

Das neue Angebot umfasst internationale Abholung, Transport, Zollabwicklung, mögliche Lagerung und Zustellung. Damit greift Amazon stärker in den Markt der klassischen Logistikanbieter ein. Für die Deutsche Post entsteht dadurch ein neues Risiko. Kunden könnten Teile ihres Versandvolumens zu Amazon verlagern. Das würde die Auslastung und die Margen belasten.

Die LBBW erhöhte ihr Kursziel zwar von 51 auf 53 Euro. Die Einstufung bleibt aber bei Halten. Nach dem starken Kursrückgang ist die Bewertung niedriger als zuvor, aber sie wirkt im historischen Vergleich weiter nicht günstig genug.

Das Kurs/Gewinn-Verhältnis lag vor dem Rücksetzer bei fast 16 und liegt nun bei rund 14,5. Über die vergangenen Jahre war für die Deutsche-Post-Aktie ein Wert um 13 eher normal. Gleichzeitig steigt die Unsicherheit, weil Amazons Logistikoffensive die Perspektiven der Branche verändert.

Charttechnik

Der Kurs nähert sich wichtigen Marken. Fällt die Trendlinie und rutscht die Aktie auch unter 45 Euro, öffnet sich weiteres Abwärtspotenzial. Dann rückt der Bereich zwischen 41 und 42 Euro in den Fokus.

Martins Einschätzung

Die Deutsche Post bietet aktuell kein überzeugendes Chance-Risiko-Verhältnis. Die Unsicherheit ist höher als vor der Amazon-Meldung, während die Bewertung noch keinen klaren Sicherheitsabschlag bietet.