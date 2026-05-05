Dax-Aktie

Amazons Logistikoffensive belastet die DHL-Aktie

onvista · Uhr

Die Deutsche-Post-Aktie gerät nach dem Kursrutsch vom Vortag weiter unter Druck. Amazons geöffnetes Logistiknetzwerk erhöht die Unsicherheit für Auslastung, Margen und Bewertung.

Artikel teilen:

Was bewegt die Aktie?

Die Deutsche Post war am Vortag der schwächste Wert im Dax. Der Kurs verlor mehr als sieben Prozent. Der Auslöser liegt im Logistikmarkt: Amazon öffnet sein eigenes Netzwerk auch für Händler, die nicht auf der Amazon-Plattform verkaufen.

Das neue Angebot umfasst internationale Abholung, Transport, Zollabwicklung, mögliche Lagerung und Zustellung. Damit greift Amazon stärker in den Markt der klassischen Logistikanbieter ein. Für die Deutsche Post entsteht dadurch ein neues Risiko. Kunden könnten Teile ihres Versandvolumens zu Amazon verlagern. Das würde die Auslastung und die Margen belasten.

Die LBBW erhöhte ihr Kursziel zwar von 51 auf 53 Euro. Die Einstufung bleibt aber bei Halten. Nach dem starken Kursrückgang ist die Bewertung niedriger als zuvor, aber sie wirkt im historischen Vergleich weiter nicht günstig genug.

Das Kurs/Gewinn-Verhältnis lag vor dem Rücksetzer bei fast 16 und liegt nun bei rund 14,5. Über die vergangenen Jahre war für die Deutsche-Post-Aktie ein Wert um 13 eher normal. Gleichzeitig steigt die Unsicherheit, weil Amazons Logistikoffensive die Perspektiven der Branche verändert.

Charttechnik

Der Kurs nähert sich wichtigen Marken. Fällt die Trendlinie und rutscht die Aktie auch unter 45 Euro, öffnet sich weiteres Abwärtspotenzial. Dann rückt der Bereich zwischen 41 und 42 Euro in den Fokus.

Martins Einschätzung

Die Deutsche Post bietet aktuell kein überzeugendes Chance-Risiko-Verhältnis. Die Unsicherheit ist höher als vor der Amazon-Meldung, während die Bewertung noch keinen klaren Sicherheitsabschlag bietet.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Deutsche Post

Das könnte dich auch interessieren

KI-Software-Aktie
Palantir glänzt beim Wachstum - bleibt aber extrem teuerheute, 14:07 Uhr · onvista
Palantir Technologies: Starkes Wachstum trifft auf eine hohe Bewertung
Versicherungs-Holding
Berkshire Hathaway: Cash-Berg wächst weiterheute, 14:16 Uhr · onvista
Berkshire Hathaway: Operativer Gewinn steigt, doch der Cashbestand wächst weiter
S&P-500-Aktie
Amazon: Logistikoffensive als neuer Wachstumstreiberheute, 14:14 Uhr · onvista
Amazon: Logistikoffensive eröffnet einen neuen Wachstumstreiber
KI-Infrastruktur-Aktie
Nebius: KI-Plattform treibt die Aktie auf ein Rekordhochheute, 14:06 Uhr · onvista
Nebius: KI-Plattform treibt die Aktie auf ein Rekordhoch
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trading-Impuls
Trendwende geglückt: Warum diese MDax-Aktie jetzt spannend istgestern, 13:01 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 03.05.2026
Die Mag Seven treiben den Markt – doch ein Risiko bleibt03. Mai · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Merz' Rentenbefund ist richtig, Aktien sind die Lösung02. Mai · Acatis
Alle Plus-Analysen