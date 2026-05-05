ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt AB Inbev auf 'Buy' - Ziel 73 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AB Inbev nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Edward Mundy attestierte der Brauerei in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung einen starken Jahresauftakt. Neben der Volumenentwicklung seien insbesondere auch der Umsatz und das operative Ergebnis (Ebitda) besser gewesen als es der Konsens erwartet habe./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 01:41 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 01:41 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------