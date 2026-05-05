ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt FMC auf 'Underperform' - Ziel 32 Euro

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. James Vane-Tempest schrieb in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung, die Umsatzentwicklung des Dialysekonzerns entspreche in etwa den Erwartungen. Der Fokus liege aber wohl auf dem US-Geschäft wegen einer dort gesunkenen Behandlungszahl./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 02:02 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 02:02 / ET

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