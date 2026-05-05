ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Hugo Boss auf 'Hold' - Ziel 33 Euro

dpa-AFX · Uhr
Luxusgüter
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Der operative Gewinn (Ebit) des Modekonzerns habe im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Frederick Wild in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Dies basiere hauptsächlich auf der Rückkehr zum Wachstum in China, anhaltenden Verbesserungen im Pazifikraum und auf einer überdurchschnittlichen Bruttomarge. Zudem liege das berichtete Wachstum aus eigener Kraft über dem Konsens, und es beinhalte eine Verwässerung durch den Nahost-Krieg./rob/tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 02:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 02:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Hugo Boss

Das könnte dich auch interessieren

Gewinne vor dem Wochenende
Rekordjagd bei US-Aktien geht weiter – Apple treibt an01. Mai · dpa-AFX
Der Eingang der Nasdaq in New York.
Apple sorgt für gute Stimmung
Neue Rekorde bei US-Indizes01. Mai · dpa-AFX
Das Straßenschild der Wall Street
Parfürmerie-Kette
Douglas-Aktienkurs sackt nach Prognosesenkung abgestern, 11:46 Uhr · dpa-AFX
Douglas-Aktienkurs sackt nach Prognosesenkung ab
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trading-Impuls
Trendwende geglückt: Warum diese MDax-Aktie jetzt spannend istgestern, 13:01 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 03.05.2026
Die Mag Seven treiben den Markt – doch ein Risiko bleibt03. Mai · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Merz' Rentenbefund ist richtig, Aktien sind die Lösung02. Mai · Acatis
Alle Plus-Analysen