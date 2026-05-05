ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Rheinmetall auf 'Buy' - Ziel 2220 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2220 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz des ersten Quartals sei mau ausgefallen, schrieb Chloe Lemarie am Montagabend nach den Eckdaten des Rüstungskonzerns. Aber die Kommentare hinsichtlich des ersten Halbjahrs seien beruhigend./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 17:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 17:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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